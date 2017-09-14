Полис ОСАГО опять изменит внешний вид

Представители РСА подтвердили корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что на заседании правления Союза будет утверждаться очередные изменения внешнего вида полиса ОСАГО. Уже известно, что его новый стандарт будет содержать информацию о стоимости полиса в верхнем левом углу бланка. При этом дополнительные сведения о стоимости полиса (размер премии, подробный расчет ее размера с указанием значений всех коэффициентов, которые повлияли на конечную стоимость полиса, в том числе КБМ, будет располагаться в нижней части обновленных бланков ОСАГО. Кроме того, Банк России предлагает наносить на оборотную сторону полиса ОСАГО данные о добровольных видах страхования, оформленных автовладельцем. Напомним, что почти год назад РСА и Центробанк уже переделывали внешний вид полиса ОСАГО. Наиболее заметным результатом той операции стало изменение цвета бланка — с бледно-бирюзового на светло-розовый.