е-ОСАГО списывает деньги автовладельцев, не выдавая полисы

Автовладельцы массово жалуются, что при покупке электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) через сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) система списывает с банковских карт автовладельцев деньги, но не оформляет им полисы обязательного автострахования.
Максим Строкер

Агентство страховых новостей сообщило о массовых жалобах автовладельцев, связанных с покупкой полиса ОСАГО через интернет. Проблема выражается в том, что получения оплаченного через систему е-ОСАГО полис приходится ждать от нескольких дней до нескольких недель. Хотя такой полис ОСАГО обязан в автоматическом режиме сразу после оплаты поступать на электронную почту клиента или быть доступен в личном кабинете.

В некоторых таких случаях граждане так и не получают полис, поскольку страховая компания отменяет транзакцию и виртуальный договор аннулируется. Утверждается, Подобными проблемами обернулись попытки приобрести полисы ОСАГО в страховых компаниях «ВСК», «Ренессанс Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Опора», «Объединенная страховая компания», «Сибирский дом страхования», «Росгосстрах», «Надежда», ЭРГО, АСКО, «Спасские ворота», «Стерх».

страхование, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
13 сентября 2017
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