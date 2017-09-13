е-ОСАГО списывает деньги автовладельцев, не выдавая полисы

Агентство страховых новостей сообщило о массовых жалобах автовладельцев, связанных с покупкой полиса ОСАГО через интернет. Проблема выражается в том, что получения оплаченного через систему е-ОСАГО полис приходится ждать от нескольких дней до нескольких недель. Хотя такой полис ОСАГО обязан в автоматическом режиме сразу после оплаты поступать на электронную почту клиента или быть доступен в личном кабинете.

В некоторых таких случаях граждане так и не получают полис, поскольку страховая компания отменяет транзакцию и виртуальный договор аннулируется. Утверждается, Подобными проблемами обернулись попытки приобрести полисы ОСАГО в страховых компаниях «ВСК», «Ренессанс Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Опора», «Объединенная страховая компания», «Сибирский дом страхования», «Росгосстрах», «Надежда», ЭРГО, АСКО, «Спасские ворота», «Стерх».