За выплатой ОСАГО при массовом ДТП теперь можно идти к своему страховщику

С 25 сентября 2017 года механизм прямого возмещения убытков по ОСАГО распространяется на ДТП с неограниченным количеством машин-участниц, а не на две, как было до последнего времени.

Напомним, что система прямого возмещения действует так: в случае аварии пострадавший обращается за выплатой по ОСАГО не в страховую компанию виновника, а в ту, у которой был куплен полис обязательного страхования.

Главное, условие — все участники аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. До последнего момента такой механизм мог применяться лишь при ДТП с двумя машинами. Теперь же количество машин не ограничено.

– Теперь система прямого возмещения убытков (ПВУ), когда потерпевший идет за возмещением в страховую компанию, с которой заключал договор ОСАГО, действует в отношении ДТП с участием более двух автомобилей. То есть в этих случаях потерпевшие теперь обязаны обращаться в так называемую «свою» страховую компанию. Это правило действует, когда не причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП', — прокомментировал новацию порталу «АвтоВзгляд» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

До этого момента система ПВУ действовала в том случае, если участниками аварии являлись только 2 автомобиля, напомнил президент РСА. Он также добавил, что система действует следующим образом: страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику причинителя вреда, чтобы тот компенсировал эти расходы.