Возмещение по «европротоколу» увеличат с 50 000 до 100 000 рублей

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил и рекомендовал принять в первом чтении правительственный проект изменений в закон об ОСАГО. В нем предлагается увеличить в два раза максимально возможный размер страхового возмещения при ДТП, оформленном в рамках «европротокола», то есть без участия сотрудников ГИБДД.

«Проект федерального закона предусматривает повышение с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. максимального размера страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и иными устройствами, что будет способствовать более плавному переходу к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы», — объясняет происходящее пояснительная записка к законопроекту.

Помимо увеличения лимита возмещения, проект поправок вводит дополнительный способ фиксации автовладельцами (для последующей передачи страховщикам) информации о фактах и обстоятельствах ДТП. «В качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о фактах и обстоятельствах ДТП предусматривается использование программного обеспечения для мобильных устройств, обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП, передачу зафиксированных данных в автоматизированную информационную систему обязательного страхования», –сказано в документе. Предполагается, правда, что эта норма будет действовать лишь на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области.