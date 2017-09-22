Автовладельцам опять повышают налоговую нагрузку

В последнее время чиновники вдруг в очередной раз вспомнили старую сказочку про замену транспортного налога каким-нибудь другим «справедливым и честным» способом ненасильственного изъятия денег. На этот раз выступил глава Минтранса Максим Соколов, предложивший заменить транспортный налог экологическим, который будет зависеть от экологического класса машины, а не от мощности ее мотора. Напомним, что почти семь лет назад под аналогичным лозунгом замены транспортного налога акцизами на бензин власти и акциз начали брать, и транспортный налог сохранили без изменений.

В связи с этим мы задали вопрос нашим читателям: «Как вы относитесь к идее заменить транспортный налог экологическим»? Обработка ответов 6811 читателей портала «АвтоВзгляд» дала очень характерные результаты. Оказалось, что лишь 12% (803 человека) из них верят в искренность властей и считают, что заменить транспортный налог экологическим «Давно пора». Категорически против такой идеи высказалось 20% проголосовавших (1377 человек). И подавляющее большинство респондентов — 68% (4631 человек) — считают, что «Все будет как всегда: экологический налог введут, а транспортный отменить забудут». И, заметим, их позицию несложно понять: мало кому хочется быть обманутым дважды.