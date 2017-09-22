Автовладельцам опять повышают налоговую нагрузку

Читатели «АвтоВзгляда» со всей определенностью высказали свое мнение относительно планов правительственных чиновников в очередной раз залезть в карман автовладельцев через бензобаки их машин.
Максим Строкер

В последнее время чиновники вдруг в очередной раз вспомнили старую сказочку про замену транспортного налога каким-нибудь другим «справедливым и честным» способом ненасильственного изъятия денег. На этот раз выступил глава Минтранса Максим Соколов, предложивший заменить транспортный налог экологическим, который будет зависеть от экологического класса машины, а не от мощности ее мотора. Напомним, что почти семь лет назад под аналогичным лозунгом замены транспортного налога акцизами на бензин власти и акциз начали брать, и транспортный налог сохранили без изменений.

В связи с этим мы задали вопрос нашим читателям: «Как вы относитесь к идее заменить транспортный налог экологическим»? Обработка ответов 6811 читателей портала «АвтоВзгляд» дала очень характерные результаты. Оказалось, что лишь 12% (803 человека) из них верят в искренность властей и считают, что заменить транспортный налог экологическим «Давно пора». Категорически против такой идеи высказалось 20% проголосовавших (1377 человек). И подавляющее большинство респондентов — 68% (4631 человек) — считают, что «Все будет как всегда: экологический налог введут, а транспортный отменить забудут». И, заметим, их позицию несложно понять: мало кому хочется быть обманутым дважды.

Впрочем, власти страны уже придумали, как дополнительно «обуть» автовладельцев. На днях правительство поддержало предложение Минфина: с 2018 года чиновники собрались повысить акцизы на бензин и дизтопливо — еще на 1 рубль за каждый литр, заливаемый в бензобак машины на АЗС. Эта «шкура неубитого медведя» уже оценена чиновниками в 220 млрд. дополнительных рублей в бюджет в течение трех ближайших лет. Официально считается, что деньги нужны на инфраструктурные проекты — для достройки трасс «Таврида» от Керчи до Севастополя в Крыму и «Приморское кольцо» в Калининградской области.

Но «фишка» в том, что эти сборы попадают в «общий котел» фискальных доходов бюджета. А сколько потом из него на самом деле пойдет на строительство дорог — еще никому не известно. С другой стороны, не стоит рассчитывать, что после постройки этих шоссе лишний акцизный рубль будет убран из розничных ценников на топливо. Казалось бы, на хорошее дело денег не жалко. но только до тех пор, пока в голове не возникает резонный вопрос: а сколько еще «инфраструктурных отмазок» намерены придумывать власти, чтобы раз за разом до бесконечности залезать в кошельки автовладельцев? Им уже, поди понравилась такая методика сравнительно честного отъема денег у населения.

бензин, транспортный налог
22 сентября 2017
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