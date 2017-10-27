ЭРА-ГЛОНАСС будет передавать данные о ДТП страховщикам

Фото: www.avtomobilizem.com
Данные спутниковой системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС можно будет использовать для объективной фиксации ДТП по европротоколу. Нововведение вступит в силу с 1 января 2018 года.
Виктория Базылева

Стандарты для нового сервиса АО «ГЛОНАСС» разработало совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА). После аварии информация с терминалов, установленных в автомобиле, будет автоматически передаваться страховым компаниям. Агенты получат сведения о скорости транспортного средства, месте и точном времени ДТП, а также идентификационные данные машины, сообщает «ТАСС».

Услуга будет платной, однако ее стоимость пока не называется. Чтобы пользоваться сервисом, необходимо заранее обновить программное обеспечение на бортовом терминале ЭРА-ГЛОНАСС.

– Надеюсь, что стандарты позволят нам с этого же дня (1 января 2018 года — прим.ред.) приступить к оформлению ДТП по европротоколу. Автопроизводители, создатели устройств, мы как оператор, страховое сообщество к этому готовы. Все подготовительные этапы пройдены, — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегели.

ПДД, страхование, ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, возмещение ущерба, авария, ДТП
27 октября 2017
65

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы