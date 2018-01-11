На полисе ОСАГО появился обязательный QR-код

С 1 января 2018 года на полисах ОСАГО появился QR-код, при помощи которого можно получить сведения о подлинности договора автогражданской ответственности. На данный момент QR-код появился только на бумажных полисах. Со временем он будет и на распечатках электронного ОСАГО. QR-код содержит название компании-страховщика, серию, номер и дату выдачи страхового полиса, а также марку, модель и идентификационный номер транспортного средства, его государственный регистрационный знак.

«Прочитать» QR-код можно будет с помощью мобильного приложения, скачать которое можно будет на сайте Российского союза автостраховщиков. С его помощью граждане и сотрудники ГИБДД смогут отличать легальные полисы от подделок, незарегистрированных в системе. Сообщается также, что полисы старого образца, не содержащие QR-код, страховые компании могут продавать вплоть до 1 июля 2018 года.