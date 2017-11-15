Полис ОСАГО разрешат безнаказанно оставлять дома

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах форума «Будущее страхового рынка» сообщил журналистам, что его ведомство намерено слегка облегчить жизнь автовладельцам. История, которую мы сейчас двигаем — это полностью электронный полис ОСАГО. Это когда не надо возить распечаток. То есть чтобы офицеры ДПС сами проверяли (по своим базам данных), что у человека он есть, — сказал Моисеев представителям СМИ.

Напомним, что на данный момент сотрудник ДПС имеет право потребовать автовладельца, который приобрел полис ОСАГО через интернет, его распечатку. — Мы надеемся, что в этом году успеем принять закон. Рассчитываю, что такая необходимость (иметь в машине распечатку) уже в начале 2018 года отпадет. Когда был бланк строгой отчетности, было понятно, зачем это надо. А когда это бумажка, распечатанная на принтере — это уже не имеет особого смысла, — считает Алексей Моисеев. На самом деле, если эта поправка в закон будет одобрена и принята, пропадет смысл вообще возить какие-либо полисы ОСАГО — не только распечатки е-ОСАГО, но и реальные полисы.