Полис ОСАГО разрешат безнаказанно оставлять дома

Представитель Министерства финансов РФ анонсировал очередные поправки в законодательство об ОСАГО. Они напрямую касаются электронных полисов, но скорее всего затронут и бумажные документы.
Максим Строкер

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах форума «Будущее страхового рынка» сообщил журналистам, что его ведомство намерено слегка облегчить жизнь автовладельцам. История, которую мы сейчас двигаем — это полностью электронный полис ОСАГО. Это когда не надо возить распечаток. То есть чтобы офицеры ДПС сами проверяли (по своим базам данных), что у человека он есть, — сказал Моисеев представителям СМИ.

Напомним, что на данный момент сотрудник ДПС имеет право потребовать автовладельца, который приобрел полис ОСАГО через интернет, его распечатку. — Мы надеемся, что в этом году успеем принять закон. Рассчитываю, что такая необходимость (иметь в машине распечатку) уже в начале 2018 года отпадет. Когда был бланк строгой отчетности, было понятно, зачем это надо. А когда это бумажка, распечатанная на принтере — это уже не имеет особого смысла, — считает Алексей Моисеев. На самом деле, если эта поправка в закон будет одобрена и принята, пропадет смысл вообще возить какие-либо полисы ОСАГО — не только распечатки е-ОСАГО, но и реальные полисы.

Ведь это означает, что сотрудник ДПС на дороге получит возможность в любой момент так или иначе получить доступ к базе данных Российского союза автостраховщиков и запросить ее: существует и в действительности полис ОСАГО, оформленный на машину с таким-то госномером. А есть ли полис при водителе, нет ли его — будет просто не важно. Главное для автовладельца будет возить с собой бланк для составления «европротокола» в случае ДТП. Ведь на аварии без пострадавших людей ДПС собирается вообще перестать приезжать.

На эту тему, напомним, недавно совершенно однозначно высказался глава МВД генерал Колокольцев. Заметим, что подобная позиция полицейского ведомства прямо противоречит и не только утвержденным правительством страны Правилам выплат возмещения в рамках ОСАГО, но и букве «Закона о полиции». Но это, как говорится, «фон» происходящего. Главное, что в самом ближайшем будущем автовладельцам, вполне вероятно, больше не нужно будет постоянно возить с собой еще и «простыню» полиса ОСАГО.

штрафы, госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ГИБДД
15 ноября 2017
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