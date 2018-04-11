Махинациями руководства «Росгосстраха» займется МВД

Страховая компания «Росгосстрах» подала сразу несколько гражданских исков против юридических лиц, связанных с бывшим бенефициаром компании Данилом Хачатуровым, и их руководства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании.

– Иски связаны с разными сделками, которые предыдущий менеджмент и собственник компании заключили с третьими лицами в последние недели перед сменой акционера в 2017 году. В результате этой деятельности, по нашему убеждению, «Росгосстраху» был нанесен финансовый ущерб, а его капитализация понизилась вследствие вывода активов, — прокомментировал неназванный представитель «Росгосстраха».

Ранее зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что Банк России готов подключить следователей МВД для параллельной проверки действий прежнего менеджмента «Росгосстраха». Напомним, что в 2017 году страховая компания перешла из рук основного владельца Данила Хачатурова под контроль банка «Открытие», который в свою очередь попал под санацию ЦБ. При этом в компании сменилась команда топ-менеджеров.

Заметим также, что несколько дней назад нынешний глава банка «Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов в одном из телеинтервью высказал сомнения, что многомиллиардные убытки крупнейшего страховщика вызваны ситуацией на рынке ОСАГО. По его мнению, прежнее руководство компании «камуфлировало» убытки.