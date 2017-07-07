Скандал недели: как поссорились «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование»

Вести со страховых полей напоминают в последнее время сводки боевых действий. Страховщики одновременно воюют на несколько фронтов: с мошенниками, автоюристами и клиентами. Последних они загоняют в «засады» натурального ремонта, европротокола и еОСАГО, где добивают сомнительным по качеству ремонтом, отказом в выплатах, неправильно подсчитанным коэффициентом бонус-малус, а то и отказом в продаже полисов «автогражданки». Но им и этого мало, поэтому они ведут еще и междоусобные разборки.
Михаил Ростарчук

Так, на днях ПАО «Росгосстрах» без объявления вонй напал на ОАО «АльфаСтрахование», обвинив конкурента в махинациях при продаже еОСАГО. В ответ «АльфаСтрахование» упрекнула «Росгосстрах» в отсталых технологиях и неумении выстроить бизнес-процессы. Что, учитывая многочисленные скандалы последних лет, в которые попадал «Росгосстрах» (дело даже доходило до приостановления лицензии), не так уж и далеко от истины. Но обо всем по порядку.

Менеджер по офисным продажам ПАО «Росгосстрах» из поселка Саракташ Оренбургской области Маргарита Фролова попыталась продать своему клиенту полис еОСАГО. Но почему-то не своей компании, а «АльфаСтрахования». Уже один этот факт говорит о высоком профессионализме «росгосстраховцев» и готовности компании работать в высокотехнологичных сегментах рынка. Но не только он.

Вот как высокохудожественно и грамотно описывает возникшие проблемы сама г-жа Фролова (орфография сохранена):

«Воспользовались вашим сайтом по страхованию автомобиля по ОСАГО! Но вот какое дело! Заключили два полиса в вашей компании электронное ОСАГО. Это было 30.06.2017г., но дело в том, что ни одного полиса нет в базе РСА, получается деньги сняли за оба полиса, но они недействительные! Как быть в таком случае? Первый полис ххх№0007247446 на Д**** Валерий С****, и второй ххх0007271336 на Кадырова. Как быть в таком случае? Значит вы людей обманываете, продавая полиса недействительные! Оба полиса распечатаны с сайта!». На что получила ответ «альфовцев», который портал «АвтоВзгляд» публикует практически без купюр, поскольку он может быть полезен всем автовладельцам:

– Спешим сообщить, что оформление полисов еОСАГО на сайте нашей компании в интернете по адресу alfastrah.ru доступно без проблем и ограничений для всех желающих россиян, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания, наличия высшего образования или при возникновении неоднократного желания приобрести полис еОСАГО для клиентов своей компании, как в случае, описанном г-жой Фроловой выше.

Наша компания, как ответственный участник рынка обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, считает важным и нужным уточнить, объяснить и напомнить всем продавцам других компаний — участникам рынка ОСАГО, что продают наши полисы еОСАГО своим клиентам — существенные детали этого процесса. При этом мы понимаем, что вам, судя по всему, недоступны удобные внутренние электронные сервисы по оформлению полисов еОСАГО собственных компаний, аналогичные тем инновационным по своей сути и исполнению дижитальным инструментам, что используют каждый день в работе сотрудники «АльфаСтрахование». Сочувствуем и скорбим вместе с вами, поскольку в результате вы недополучаете комиссионное вознаграждение за оформление еОСАГО в собственной компании.

Фото avtovzglyad.ru

Но используя чужие технологии вам важно помнить, уважаемые коллеги, что при покупке полиса еОСАГО для любимого клиента на сайте alfastrah.ru необходимо вводить верные данные. Именно вводом ложных данных вы вызываете сбои при расчете стоимости полисов еОСАГО и их верификации. Как следствие, у вас возникают нарекания, что вы не можете подтвердить существование полисов через сервисы еОСАГО в тот же миг. Пожалейте роботов, они же не железные анализировать неправильные данные.

И помните: введя неверные данные для своего клиента при покупке полиса ОСАГО, именно вы оставляете вашего клиента, обратившегося к вам за защитой своих рисков, доверившегося вам и бренду вашей компании, без обозначенной защиты за рулем автомобиля, тем самым подвергая опасности как клиента, так и его близких в случае возникновения убытков по еОСАГО…

А порталу «АвтоВзгляд» совершенно непонятно, зачем автовладельцы обращаются в одну компанию, чтобы приобрести полисы другой. И это при том, что сегодня купить полис ОСАГО можно совершенно самостоятельно, не выходя из дома и не допуская при этом ошибок. При условии, конечно, что вы пытаетесь построить отношения с профессионалами.

Фото avtovzglyad.ru

И если говорить об одном из лидеров рынка электронных страховых продаж, то стоит напомнить, что сегодня клиентам «АоьфаСтрахования» доступен даже такой инновационный цифровой продукт, как «АльфаСтрахование Mobile». С помощью этого мобильного приложения вы сможете не только покупать полисы, но и видеть их, копить баллы и с их помощью серьезно экономить на страховании при покупке новых полисов, причем не обязательно «автомобильных». Приложение бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS и Android.

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7 июля 2017
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