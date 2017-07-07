Скандал недели: как поссорились «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование»

Так, на днях ПАО «Росгосстрах» без объявления вонй напал на ОАО «АльфаСтрахование», обвинив конкурента в махинациях при продаже еОСАГО. В ответ «АльфаСтрахование» упрекнула «Росгосстрах» в отсталых технологиях и неумении выстроить бизнес-процессы. Что, учитывая многочисленные скандалы последних лет, в которые попадал «Росгосстрах» (дело даже доходило до приостановления лицензии), не так уж и далеко от истины. Но обо всем по порядку.

Менеджер по офисным продажам ПАО «Росгосстрах» из поселка Саракташ Оренбургской области Маргарита Фролова попыталась продать своему клиенту полис еОСАГО. Но почему-то не своей компании, а «АльфаСтрахования». Уже один этот факт говорит о высоком профессионализме «росгосстраховцев» и готовности компании работать в высокотехнологичных сегментах рынка. Но не только он.

Вот как высокохудожественно и грамотно описывает возникшие проблемы сама г-жа Фролова (орфография сохранена):