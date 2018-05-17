С 1 июня 2018 выплаты по европротоколу увеличиваются на 100%

С 1 июня 2018 года максимальный размер выплаты по европротоколу в рамках ОСАГО будет увеличен ровно в два раза — до 100 000 рублей для всех регионов страны. За исключением, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года действует «безлимитный» европротокол, подразумевающий возмещение пострадавшим вплоть до 400 000 рублей. Распоряжение Центробанка вводит возможность оформить ДТП без участия сотрудников полиции даже в случае, когда между участниками происшествия есть разногласия по поводу обстоятельств аварии. Чтобы оформить ДТП в таком случае необходимо будет зафиксировать все относящиеся к нему обстоятельства с помощью «технических средства контроля и иными устройствами».

В пресс-релизе Центробанка также говорится о возможность фиксации данных о ДТП при помощи специального мобильного приложения. Но сражу эе уточняется, что «требования к такому ПО будут установлены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с Банком России». ЦБ также дополнил правила ОСАГО положением, согласно которому, в случае оформления европротокола с разногласиями, их наличие и суть должны быть письменно изложены участниками дорожного происшествия в извещении о ДТП.