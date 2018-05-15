Летом 2018 года цена ОСАГО взлетит на 20%

Представитель Центробанка озвучил масштаб роста цены полисов ОСАГО, намечающийся этим летом. Банк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО, который стартует летом 2018 года, расширить верхнюю и нижнюю границу тарифного коридора в этом виде страхования по 20%, — сообщает Интерфакс со ссылкой на слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. По замыслу авторов этой новации, нижняя граница тарифа при оформлении физическим лицом полиса ОСАГО для легкового автомобиля будет установлена на уровне 2746 рублей вместо существующего сейчас порога в 3432 рублей.

Верхняя же поднимется с нынешних 4118 до 4942 рублей. На практике это будет означать, фактически, скоординированный рост тарифов ОСАГО. На данный момент подавляющее большинство страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО, и не думает торговать полисами «по нижней границе» тарифного коридора по базовым 3432 рубля. Вместо этого все тупо гребут с водителей денег «по-максимуму» — отталкиваясь от базовой цены полиса в 4118 рублей. Никаких факторов, которые бы сподвигли участников рынка к изменению такой политики, ни сейчас, ни в обозримом будущем нет и не предвидится. Следовательно, как только регулятор в лице ЦБ разрешит, игроки страхового рынка просто повысят цены на полисы.