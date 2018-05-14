Цена ОСАГО резко вырастет уже осенью

В СМИ просочилась информация, что Центробанк, как регулятор рынка ОСАГО, уже с 31-го августа текущего года планирует радикально поменять правила игры на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности. В проекте, разработанном ЦБ, говорится об изменении и базовых тарифов ОСАГО, и коэффициентов к ним. Подробностей пока нет. Однако напомним, что на данный момент базовый тариф ОСАГО установлен государством в пределах от 3431 до 4119 рублей, а коэффициенты на которые умножается эта базовая сумма, зависят от региона регистрации авто, мощности его двигателя, а также возраста его владельца, его водительского стажа и коэффициента за безаварийное вождение.
Все последние годы страховое сообщество через свой лоббистский рупор, Российский союз автостраховщиков (РСА) непрерывно стенает о дикой убыточности ОСАГО. В последнее время главной темой регулярно создаваемых им пресс-релизов стала реклама отказа от госрегулирования тарифов ОСАГО. Сейчас практически все компании продают ОСАГО по максимально возможной базовой ставке — 4119 рубля. И никто из «игроков страхового рынка» даже не помышляет поконкурировать, снизив базовый тариф до 3431 рубля. Все просто тупо гребут с водителей денег «по-максимуму». А когда ЦБ отпустит тарифы на откуп «джентльменам с большого ОСАГО», то естественным ограничителем цен полисов станет, по видимому, лишь сложившиеся цены на КАСКО.