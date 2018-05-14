Цена ОСАГО резко вырастет уже осенью

Стало известно о планах Банка России в очередной раз изменить стоимость ОСАГО. Страховое лобби, судя по всему, добилось своего.
Алексей Батушенко

В СМИ просочилась информация, что Центробанк, как регулятор рынка ОСАГО, уже с 31-го августа текущего года планирует радикально поменять правила игры на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности. В проекте, разработанном ЦБ, говорится об изменении и базовых тарифов ОСАГО, и коэффициентов к ним. Подробностей пока нет. Однако напомним, что на данный момент базовый тариф ОСАГО установлен государством в пределах от 3431 до 4119 рублей, а коэффициенты на которые умножается эта базовая сумма, зависят от региона регистрации авто, мощности его двигателя, а также возраста его владельца, его водительского стажа и коэффициента за безаварийное вождение.

Все последние годы страховое сообщество через свой лоббистский рупор, Российский союз автостраховщиков (РСА) непрерывно стенает о дикой убыточности ОСАГО. В последнее время главной темой регулярно создаваемых им пресс-релизов стала реклама отказа от госрегулирования тарифов ОСАГО. Сейчас практически все компании продают ОСАГО по максимально возможной базовой ставке — 4119 рубля. И никто из «игроков страхового рынка» даже не помышляет поконкурировать, снизив базовый тариф до 3431 рубля. Все просто тупо гребут с водителей денег «по-максимуму». А когда ЦБ отпустит тарифы на откуп «джентльменам с большого ОСАГО», то естественным ограничителем цен полисов станет, по видимому, лишь сложившиеся цены на КАСКО.

Хотя президент РСА Игорь Юргенс говорит о совершенно ином.

– Мы выступаем за полное освобождение тарифа, поэтапно в несколько приёмов надо расширить тарифный коридор. Первый шаг, который нужно сделать в этом направлении — дать страховщикам возможность устанавливать некоторые коэффициенты. Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа. Нарушитель правил или начинающий водитель получит тариф, больший, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем — меньший, — комментирует он.

Самое удивительное в ситуации то, что на самом деле страховщики получают сейчас вполне приятные прибыли от ОСАГО. Чтобы убедиться в этом достаточно обратиться к официальной статистике. Ради чистоты картины не станем учитывать данные по страховой компании «Росгосстрах» — ее руководство, как оказывается, в последние годы просто выводило из нее активы, ведя бизнес к коллапсу. О чем свидетельствует, в частности, уголовное расследование деятельности этого «ведущего игрока рынка».

Так вот, если не считать «Росгосстрах», то все прочие компании собрали по ОСАГО с автовладельцев за 2017 год более 197 млрд. рублей, а выплатили им в качестве компенсаций ущерба за тот же период 125 млрд. Другими словами, выручка страховщиков от ОСАГО составил 36,5%. Это вполне соответствует показателям 7—10−12-летней давности, когда страховые компании, если кто не помнит, были более чем довольны таким положением дел и, как говорится, «не жужжали» об убыточности ОСАГО.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
14 мая 2018
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