Цена ОСАГО резко вырастет уже осенью

Хотя президент РСА Игорь Юргенс говорит о совершенно ином.

– Мы выступаем за полное освобождение тарифа, поэтапно в несколько приёмов надо расширить тарифный коридор. Первый шаг, который нужно сделать в этом направлении — дать страховщикам возможность устанавливать некоторые коэффициенты. Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа. Нарушитель правил или начинающий водитель получит тариф, больший, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем — меньший, — комментирует он.

Самое удивительное в ситуации то, что на самом деле страховщики получают сейчас вполне приятные прибыли от ОСАГО. Чтобы убедиться в этом достаточно обратиться к официальной статистике. Ради чистоты картины не станем учитывать данные по страховой компании «Росгосстрах» — ее руководство, как оказывается, в последние годы просто выводило из нее активы, ведя бизнес к коллапсу. О чем свидетельствует, в частности, уголовное расследование деятельности этого «ведущего игрока рынка».

Так вот, если не считать «Росгосстрах», то все прочие компании собрали по ОСАГО с автовладельцев за 2017 год более 197 млрд. рублей, а выплатили им в качестве компенсаций ущерба за тот же период 125 млрд. Другими словами, выручка страховщиков от ОСАГО составил 36,5%. Это вполне соответствует показателям 7—10−12-летней давности, когда страховые компании, если кто не помнит, были более чем довольны таким положением дел и, как говорится, «не жужжали» об убыточности ОСАГО.