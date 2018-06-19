ОСАГО на авто с электронным ПТС оформят по спецраспечатке

Электронные паспорта на машины (ЭПТС) начнут выдавать уже в июне-июле этого года. В законе «Об ОСАГО» никаких «электронных ПТС» не прописано и страховщики уверяли, что не смогут оформлять страховку на машины в отсутствии традиционного бумажного ПТС.

Теперь РСА сообщила о договоренности с АО «Электронный паспорт», оператором базы электронных паспортов на машины, что каждому новоиспеченному автовладельцу при оформлении электронного ПТС будет выдаваться еще и распечатка данных из электронного документа. Этой бумаги страховым компаниям будет достаточно для заключения с автовладельцем договора ОСАГО. По соглашению АО «Электронный паспорт» с автопроизводителями выписка из ЭПТС будет предоставляться дилером при продаже автомобиля вместе с договором купли-продажи.

Такой порядок будет действовать до 1 сентября 2018 года, когда должен будет заработать автоматический обмен данными о регистрации машин между электронной системой РСА и серверами «Электронного паспорта» через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия. После этого страховым компаниям никакие бумажные ПТС от автовладельцев уже не потребуются.