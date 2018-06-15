ОСАГО очень резко подорожает уже в августе

Центробанк фактически подтвердил, что под видом «оздоровления рынка ОСАГО» понимает, по сути, радикальное повышение стоимости полисов «автогражданки». О планах регулятора для начала «расширить коридор» цены полиса стало известно несколько месяцев назад. Однако форму конкретного документа эти планы обрели только что — в виде проекта «Указания Банка России».
Алексей Батушенко

И самое отвратительное тут то, что этот вид страхования у нас обязательный и ЦБ в расплывчатых рамках закона «Об ОСАГО», подталкиваемый и направляемый страховым лобби, может воротить все, что захочет. А водителям полагается просто платить и не дергаться. Причем ряд экспертов уверен, что «указание» будет принято не позднее августа этого года.

Свеженький документ Центробанка, если говорить о наиболее массовой (и денежной) части автовладельцев России, сводится к следующему. Сейчас цена базового полиса ОСАГО установлена в пределах 3432—4118 рублей, а Банк России хочет сделать ее 2746—4942 рублей, вроде как расширив прайс на 20% и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения. Якобы это делается в качестве первого шага к полной либерализации тарифов ОСАГО.

При этом Центробанк и не подумал убрать из методики расчета конечной цены полиса, например, коэффициент мощности мотора. Хотя еще в 2016 году специалисты Минфина изучили полицейскую статистику ДТП и выяснили, что этот показатель совершенно не связан с вероятностью попасть в аварию. То есть в расчете цены полиса его учитывать не нужно. Но те цифры в ЦБ предпочли не заметить.

Короче говоря, Банк России планирует в обозримом будущем умыть руки и окончательно отдать всю сферу ОСАГО в загребущие лапки страховых компаний.

Между тем, как они «конкурируют» между собой мы прекрасно знаем по недавнему эпизоду с повышением базовой стоимости полиса ОСАГО весной 2015 года. Напомним, что тогда страховщикам разрешили поднять цену на 40—60%. То есть страховым компаниям разрешили продавать ОСАГО в коридоре цен — хочешь подороже, а хочешь — подешевле. Конкурируйте, мол. В результате получилось как всегда: страховые хором тупо повысили стоимость базового полиса на максимально возможную величину — на 60%. Позволь тогда ЦБ поднять расценки вдвое — все бы подняли вдвое, а дай волю устанавливать любую цену — обязательное ОСАГО подорожало бы до уровня добровольного КАСКО.

При этом обязательность ОСАГО привела к любопытному побочному эффекту. За годы существования этой системы страховые компании конкурировать между собой так и не научились, зато в совершенстве освоили навык профессиональной «плакальщицы», постоянно рассказывая в СМИ о своей тяжкой жизни и выпрашивая у регулятора все новых преференций и законодательных новелл, которые бы позволили им брать с граждан еще больше, а возмещать еще меньше.

И это при том, что они и сейчас, на самом деле, более чем неплохо зарабатывают на ОСАГО. Это — «медицинский факт», легко подтверждаемый сухими цифрами статистики сборов и выплат.

Без учета «успехов» санируемого сейчас «Росгосстраха», российские страховщики собрали по ОСАГО с автовладельцев за 2017 год более 197 млрд. рублей. Суммарные выплаты при этом составили около 125 млрд. Таким образом, фактическая выручка страховщиков составила 36,5%. Что сопоставимо с аналогичными показателями 7—10−12-летней давности, когда страховые были более чем довольны своими доходами и не помышляли жаловаться на жизнь так, как сейчас.

И в этой замечательной бизнес-ситуации ЦБ планирует, фактически, повысить выручку страховщиков еще на 20%. Причем выплачивать пострадавшим они будут примерно столько же, как и сейчас. Возникает резонный вопрос: в честь чего это господа из Центробанка решили вдруг организовать такой подарок страховщикам? И вновь он повиснет в воздухе.

В лучшем случае мы услышим наукообразное мычание хора прикормленных страховым лобби «экспертов» про «комбинированную убыточность», «токсичные регионы», хитрых «автоюристов». Создаваемая таким образом «дымовая завеса» призвана замаскировать простой факт: страховое лобби нашло способ уговорить совершенно конкретных чиновников Центробанка перевести их бизнес на ОСАГО из категории «прибыльный» в «сверхприбыльный».

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15 июня 2018
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