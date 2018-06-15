ОСАГО очень резко подорожает уже в августе

И самое отвратительное тут то, что этот вид страхования у нас обязательный и ЦБ в расплывчатых рамках закона «Об ОСАГО», подталкиваемый и направляемый страховым лобби, может воротить все, что захочет. А водителям полагается просто платить и не дергаться. Причем ряд экспертов уверен, что «указание» будет принято не позднее августа этого года.

Свеженький документ Центробанка, если говорить о наиболее массовой (и денежной) части автовладельцев России, сводится к следующему. Сейчас цена базового полиса ОСАГО установлена в пределах 3432—4118 рублей, а Банк России хочет сделать ее 2746—4942 рублей, вроде как расширив прайс на 20% и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения. Якобы это делается в качестве первого шага к полной либерализации тарифов ОСАГО.

При этом Центробанк и не подумал убрать из методики расчета конечной цены полиса, например, коэффициент мощности мотора. Хотя еще в 2016 году специалисты Минфина изучили полицейскую статистику ДТП и выяснили, что этот показатель совершенно не связан с вероятностью попасть в аварию. То есть в расчете цены полиса его учитывать не нужно. Но те цифры в ЦБ предпочли не заметить.

Короче говоря, Банк России планирует в обозримом будущем умыть руки и окончательно отдать всю сферу ОСАГО в загребущие лапки страховых компаний.