ОСАГО хотят оформлять без привязки к машине

Убрать фактор типа и модели машины из системы расчета цены полиса ОСАГО предлагают депутаты Госдумы. Эта идея многократно высказывалась экспертами уже в течение 10 лет, однако «страховое сообщество» каждый раз ее успешно хоронило.
Максим Строкер

—Вообще пора прийти к системе, когда ОСАГО оформляется на конкретного человека-водителя, а не на автомобиль, который управляется. Потому что страхуется автогражданская ответственность конкретного человека, — заявил замглавы ЛДПР председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что представители фракции этой партии в парламенте страны работают над поправками в законодательство об ОСАГО, согласно которым минимально возможный срок договора обязательного страхования автогражданской ответственности должен быть сокращен до одних суток. Кроме того, они предлагают ввести 10-процентную скидку при оформлении электронного полиса ОСАГО.

госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
13 июня 2018
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