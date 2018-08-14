Страховые компании «кинули» автовладельцев на 24 млрд рублей

Стали известны подробности, содержащиеся в ответе РСА на запрос председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о финансовых результатах деятельности страховщиков с момент введения ОСАГО в 2003 году. Выяснилось, что за истекшее с тех пор время компании собрали с автовладельцев 1,7 трлн. рублей, а выплатили им в виде возмещения 1,03 трлн.

Себе они оставили в виде «расходов на ведение дел» 337,5 млрд. рублей. Еще почти 51 млрд. ушло на отчисления в резервный фонд.

При этом объем средств, которые страховые компании жульническим образом вывели с рынка ОСАГО, составил за прошедшие 14 лет около 24,4 млрд. рублей.