Страховые компании «кинули» автовладельцев на 24 млрд рублей

Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал доходы всех компаний от продажи полисов ОСАГО за период 2003—2017 год. Вопреки утверждениям лоббистов отрасли, по этому виду страхования компании оказались в небольшом, но плюсе.
Максим Строкер

Стали известны подробности, содержащиеся в ответе РСА на запрос председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о финансовых результатах деятельности страховщиков с момент введения ОСАГО в 2003 году. Выяснилось, что за истекшее с тех пор время компании собрали с автовладельцев 1,7 трлн. рублей, а выплатили им в виде возмещения 1,03 трлн.

Себе они оставили в виде «расходов на ведение дел» 337,5 млрд. рублей. Еще почти 51 млрд. ушло на отчисления в резервный фонд.

При этом объем средств, которые страховые компании жульническим образом вывели с рынка ОСАГО, составил за прошедшие 14 лет около 24,4 млрд. рублей.

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14 августа 2018
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