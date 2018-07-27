Тест-драйв KIA Optima FL: смена декораций

Каких-то совсем уж радикальных новаций стандартный фейс-лифт не предполагает. А дела с продажами Optima на российском рынке у KIA и так прекрасно идут. Менеджмент компании докладывает о каких-то диких объемах проданных с начала текущего года машин этой модели — что-то около 9000 единиц. С учетом этого, не удивительно, что с точки техники машина осталась прежней. Под капотом три все те же бензиновых мотора: атмосферные объемом 2 литра (150 л. с.) и 2,4 литра (188 л. с.), а также турбированный 2-литровый 245-сильный агрегат. В трансмиссии — не менее знакомые нам 6-ступенчатые «автомат» и «механика». Ходовая часть машины также не поменялась.

Все новое в «косметике». Самое заметное обновление — на «лице». У KIA Optima поменялся рисунок «гриля» фальшрадиаторной решетки. Вариантов у нее теперь аж два. Основной — со скошенными ячейками. Второй — «китовый ус» — с вертикальными вогнутыми вглубь капота ребрами из серебристого пластика. Кроме того, слегка изменилось оформление переднего бампера со светодиодными «туманками», а задний бампер получил иную форму диффузора в самом низу.

Теперь в фарах головного света Optima больше не используется «ксенон». Корейцы решили тут заменить его светодиодными фонарями. Столь продвинутой оптики нет лишь на самых простых версиях.