Тест-драйв KIA Optima FL: смена декораций

KIA
Прошла пара лет с момент старта продаж KIA Optima текущего поколения и автопроизводитель решил, что пришла пора освежить модель. Это, в общем-то правильно, поскольку ее ближайших конкурентов, например, Toyota Cаmry и Hyundai Sonata, недавно сменились поколения.
Алексей Батушенко

Каких-то совсем уж радикальных новаций стандартный фейс-лифт не предполагает. А дела с продажами Optima на российском рынке у KIA и так прекрасно идут. Менеджмент компании докладывает о каких-то диких объемах проданных с начала текущего года машин этой модели — что-то около 9000 единиц. С учетом этого, не удивительно, что с точки техники машина осталась прежней. Под капотом три все те же бензиновых мотора: атмосферные объемом 2 литра (150 л. с.) и 2,4 литра (188 л. с.), а также турбированный 2-литровый 245-сильный агрегат. В трансмиссии — не менее знакомые нам 6-ступенчатые «автомат» и «механика». Ходовая часть машины также не поменялась.

Все новое в «косметике». Самое заметное обновление — на «лице». У KIA Optima поменялся рисунок «гриля» фальшрадиаторной решетки. Вариантов у нее теперь аж два. Основной — со скошенными ячейками. Второй — «китовый ус» — с вертикальными вогнутыми вглубь капота ребрами из серебристого пластика. Кроме того, слегка изменилось оформление переднего бампера со светодиодными «туманками», а задний бампер получил иную форму диффузора в самом низу.

Теперь в фарах головного света Optima больше не используется «ксенон». Корейцы решили тут заменить его светодиодными фонарями. Столь продвинутой оптики нет лишь на самых простых версиях.

Чтобы закончить с внешностью, упомянем о новых вариантах дизайна колесных дисков, появившихся у рестайлинговой Optima. Большинство окружающих обычно не замечает подобных нюансов, однако для потенциальных владельцев «Оптимы», это, как выясняется, крайне важно.

Оказывается, по данным маркетинга российского офиса KIA, основная масса покупателей модели Optima на нашем рынке — молодые люди возрастом 27—33 года! То есть именно тот контингент, для которого внешние «понты» порой оказываются даже важней прочих потребительских характеристик. Для них модные колесный диски, светодиоды и дизайнерские штучки в оформлении не только «мордочки» машины, но и в интерьере — более чем существенны при выборе модели.

Поэтому и салон седана тоже получил новые штрихи. Пожалуй, самое существенное из появившейся здесь после рестайлинга красоты — новый цвет кожаной обивки сидений и отделки прочего интерьера. Теперь, помимо прочих, появилась версия с темно-коричневым салоном.

Этот колер в оформлении, оказывается, впервые обкатали на нашем рынке на KIA Sorento. Представители компании говорят, что народу понравилось. Типа — «дораха-бохато». В связи с этим, решили предложить его и для Optima — добавить премиальности. Скорее всего, будут брать.

Из новаций в салоне отметим также появление для топовой, самой мощной версии машины, возможности заказать салон в черно-красных тонах — с соответствующей контрастной обшивкой сидений и дверных панелей. В комплектациях GT Line и GT будет устанавливаться «атмосферная» подсветка дверей и передних панелей. Водитель сможет выбирать в меню борткомпьютера ее цвет — из шести вариантов.

Продажи KIA Optima FL стартуют уже с начала августа 2018 года. Цены на машину, по большому счету, практически не изменились. Самую простую Optima — со 150-сильным мотором и 6-ступенчатой «механикой» — можно приобрести по цене немногим более 1,2 млн. рублей.

Топовая версия, самая мощная и «упакованная» GT, предлагается за 1,74 млн. Если же задаться целью и постараться нашпиговать седан вообще чем только возможно, его стоимость вплотную приблизится но все-таки не перешагнет планку в 2 млн. рублей.

автопродажи, авторынок, седан
27 июля 2018
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