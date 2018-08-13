Страховщики придумали гениальный способ вообще не платить по ОСАГО

Достоянием СМИ стала идея страховщиков сделать так, чтобы о произошедшем ДТП автовладелец был обязан уведомить страховую компанию в течение пяти дней. Если позднее — «давай, до свиданья» со своими надеждами на компенсацию ущерба. Либо как хочешь доказывай клеркам страховой компании, что не уложился в срок по не зависящим от тебя причинам.

Сейчас, для справки, срок, в течение которого можно обратиться в страховую компанию по этому поводу, составляет три года. В РСА свою новеллу объясняют стройной, на первый взгляд, версией. Мол, пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества.

—Норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники, — комментирует новацию исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Заметим, что «автоюристы» — это универсальный жупел, с которым функционеры РСА и непонятно откуда берущиеся на страницах СМИ «эксперты страхового рынка» очень любят бороться в публичных выступлениях. Раньше именно на «автоюристов» они списывали чуть ли не все проблемы, связанные с «убыточностью ОСАГО». Однако спустя полгода после начала санации «Росгосстраха» оказалось, что пресловутая убыточность целой отрасли страхования была вызвана всего-лишь тотальным «воровством» (по мнению нового топ-менеджмента страховщика) внутри этой компании.