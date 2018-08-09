ГИБДД начнет штрафовать водителей несколько раз подряд за одно нарушение

Стало известно, что автоматические, полученные с помощью дорожных камер, штрафы ездящим без полиса ОСАГО водителям начнут выписывать сразу после урегулирования надуманных «правовых нюансов» между властями Москвы и МВД.
Максим Строкер

В ходе состоявшейся пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что автоматизированная система РСА уже готова штрафовать водителей, управляющих машиной без полиса ОСАГО. При этом запланированный ранее на начало сентября запуск проекта в Москве откладывается из-за ряда пока еще дискутируемых правовых аспектов.

Оказывается, ГИБДД и столичные власти активно обсуждают, сколько же штрафов за езду без «автогражданки» должен получать человек, если камеры автоматической фиксации сфотографировали его машину многократно в течение дня. Кроме того, они никак не могут решить, кого именно наказывать: водителя незастрахованного автомобиля или его собственника. По словам Уфимцева, запуск проекта должен состояться через 2—3 месяца после решения означенных нюнсов, но точных сроков не назвал.

Между тем, описанная коллизия выглядят, по меньшей мере, несколько надуманно. Дело в том, что п. 2 ст.19.2 Закона РФ «О безопасности дорожного движения» четко гласит, что эксплуатация машины без оформления страховки запрещена. То есть вообще. И если человек нарушает, нарушает и нарушает запрет, его следует штрафовать и штрафовать за это. И чтобы осознать данную правовую конструкцию, отнюдь не нужно обладать юридической квалификацией судьи Верховного суда.

Напомним, что штраф за езду без полиса обязательного страхования гражданской ответственности прописан в статье 12.37 КоАП РФ и составляет 800 рублей.

Вторая «проблема», которая якобы тормозит введение в действие автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО (то ли собственника штрафовать, то ли водителя), тоже явно выеденного яйца не стоит.

При вынесении постановления о штрафе за неправильную парковку, например, ни ГИБДД, ни московские власти подобных затруднений почему-то не испытывают — бодро шлют «письма счастья» собственнику.

В этой связи совершенно верной видится версия, озвученная АСН со ссылкой на некие неназванные источники. Согласно ей, до выборов в мэры Сергея Собянина столичные чиновники не хотят «беспокоить народ» штрафами за отсутствие ОСАГО с камер.

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9 августа 2018
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