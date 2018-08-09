ГИБДД начнет штрафовать водителей несколько раз подряд за одно нарушение

В ходе состоявшейся пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что автоматизированная система РСА уже готова штрафовать водителей, управляющих машиной без полиса ОСАГО. При этом запланированный ранее на начало сентября запуск проекта в Москве откладывается из-за ряда пока еще дискутируемых правовых аспектов.

Оказывается, ГИБДД и столичные власти активно обсуждают, сколько же штрафов за езду без «автогражданки» должен получать человек, если камеры автоматической фиксации сфотографировали его машину многократно в течение дня. Кроме того, они никак не могут решить, кого именно наказывать: водителя незастрахованного автомобиля или его собственника. По словам Уфимцева, запуск проекта должен состояться через 2—3 месяца после решения означенных нюнсов, но точных сроков не назвал.

Между тем, описанная коллизия выглядят, по меньшей мере, несколько надуманно. Дело в том, что п. 2 ст.19.2 Закона РФ «О безопасности дорожного движения» четко гласит, что эксплуатация машины без оформления страховки запрещена. То есть вообще. И если человек нарушает, нарушает и нарушает запрет, его следует штрафовать и штрафовать за это. И чтобы осознать данную правовую конструкцию, отнюдь не нужно обладать юридической квалификацией судьи Верховного суда.