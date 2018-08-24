ЦБ сделал е-ОСАГО недействительным на три дня

ЦБ РФ утвердил правило, по которому договор е-ОСАГО не может вступить в силу ранее трех дней с момента его заключения. Это сделали, судя по всему, чтобы попавший в аварию автомобиль, на который не оформлен полис, нельзя было быстренько застраховать задним числом после ДТП.

Документ утверждает, что для снижения риска мошенничества на один номер телефона на сайте компании-страховщика теперь может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя.

Кроме того, по новым правилам, если автовладелец не направил сканы необходимых для заключения договора ОСАГО документов страховщику, либо данные в них оказались недостоверны, компания имеет право через три часа после направления соответствующего предупреждения клиенту, прекратить процесс оформления полиса.

Помимо этого, отныне пароль к личному кабинету клиента на сайте страховщика может содержать исключительно латинские буквы и цифры, никакой кириллицы — во избежание путаницы.

Изменения вступят в силу через 10 дней со дня опубликования на сайте Банка России, то есть в начале сентября 2018 года.