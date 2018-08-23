Что делать, если у виновника ДТП нет ОСАГО

Аварии — как серьезные, так и совсем незначительные — случаются по самым разным причинам на дорогах нашей необъятной Родины ежедневно. Одни водители, предупреждая возможные расходы и суету с бумажной волокитой, заключают договор КАСКО, другие — ограничиваются обязательной «автогражданкой», рассчитывая в случае чего отремонтироваться за счет страховой компании виновника ДТП.

Однако в рядах автомобилистов присутствуют и те, кто ездит вообще без ОСАГО или же — сами того не подозревая — с фальшивыми полисами. Сами они рискуют, разве что, нарваться на небольшой штраф в размере 800 рублей, который еще и подразумевает 50-процентную скидку при оплате в первые 20 дней после вынесения постановления. А вот те, кого они «подбивают» в ДТП, вынуждены потом месяцами носиться по судам, добиваясь справедливости и возмещения расходов на ремонт.