Что делать, если у виновника ДТП нет ОСАГО

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Некоторые автовладельцы, дабы сэкономить денежку, отказываются от приобретения полиса ОСАГО, предпочитая после каждого свидания с гаишником оплачивать символический штраф. Немало хлопот они доставляют порядочным водителям, которые после ДТП едва ли могут добиться возмещения ущерба от виновника, не обременяющего себя покупкой «автогражданки». Как вытрясти деньги на ремонт машины, если вы оказались в подобной ситуации, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Аварии — как серьезные, так и совсем незначительные — случаются по самым разным причинам на дорогах нашей необъятной Родины ежедневно. Одни водители, предупреждая возможные расходы и суету с бумажной волокитой, заключают договор КАСКО, другие — ограничиваются обязательной «автогражданкой», рассчитывая в случае чего отремонтироваться за счет страховой компании виновника ДТП.

Однако в рядах автомобилистов присутствуют и те, кто ездит вообще без ОСАГО или же — сами того не подозревая — с фальшивыми полисами. Сами они рискуют, разве что, нарваться на небольшой штраф в размере 800 рублей, который еще и подразумевает 50-процентную скидку при оплате в первые 20 дней после вынесения постановления. А вот те, кого они «подбивают» в ДТП, вынуждены потом месяцами носиться по судам, добиваясь справедливости и возмещения расходов на ремонт.

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Как известно, принцип действия ОСАГО довольно прост, и заключается он в следующем: после аварии пострадавшая сторона получает компенсацию от страховой компании виновника. И логично, что если действующего полиса «автогражданки» у зачинщика ДТП нет, то и никакие выплаты второму водителю не положены. Но неужели потерпевшим ничего не остается, кроме как плакать над разбитым автомобилем и откладывать деньги на ремонт?

О, отнюдь. Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ, «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». Проще говоря, пострадавший имеет полной право обратиться за компенсацией к виновнику аварии напрямую. Раз сэкономил на полисе ОСАГО, пусть платит из собственного кармана.

Для начала следует просто поговорить с зачинщиком ДТП — постараться урегулировать вопрос досудебном порядке. Зафиксируйте себе фамилию, имя и отчество должника, адрес его прописки и контактные данные: номер мобильного телефона и, на всякий случай, городского. Если в суматохе вы не успели этого сделать на месте аварии, а вторая сторона после оформления инцидента поспешно скрылась, обратитесь к инспектору, прибывшему на вызов. Он поделится всей необходимой информацией.

Фото: tr.eyeni.info

Получив от оппонента отказ в компенсации ущерба, приступайте к сбору пакета документов для юридической претензии. В первую очередь вам понадобятся отчет о независимой экспертизе, который содержит в себе данные о повреждениях и калькуляцию, и документ, подтверждающий, что выбранная вами контора осуществляет деятельность законно. Если машина восстановлению не подлежит, необходимо получить другой отчет — УТС (утраты товарной стоимости). И в том, и в другом случае при проведении процедуры необходимо присутствие виновника аварии.

Следующий шаг — составление досудебной претензии. С этой бумагой помогут юристы, хотя и самостоятельно справиться с ней вполне реально. В документе нужно подробно описать обстоятельства ДТП, подтвержденные выдержками из нормативных актов требования и сумму причиненного ущерба, которая может включать в себя, помимо прочего, расходы на эвакуатор, хранение автомобиля, проведение экспертиз, услуги адвоката и, разумеется, моральный ущерб.

Как показывает практика, дальше претензии, подкрепленной копиями справки о ДТП, постановления об административном нарушении, писем с вызовом на осмотр, экспертной оценкой ущерба и чеками, дело не заходит. Большинство виновников соглашается компенсировать все расходы на этом этапе, поскольку понимают, что если пострадавший доберется до суда, то придется заплатить гораздо больше. Оппонент все равно упирается? Смело направляйтесь к Фемиде — благо, что все документы у вас уже готовы.

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23 августа 2018
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