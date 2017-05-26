Bridgestone открыл в России завод по производству шин

Помимо многочисленных партнеров и поставщиков на церемонию открытия завода приехали исполнительный директор компании Bridgestone Казухиса Нишигаи, президент корпорации Mitsubishi Такехико Какиу и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

Ленточку перерезали лично представитель президента в Поволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Генеральный директор завода Хироми Танигава рассказал порталу «АвтоВзгляд», что «при выборе площадки учитывалось отношение местного правительства к иностранным инвесторам и финансовая схема поддержки проекта».

Стоит добавить, что наряду с российскими рабочими в Ульяновске трудятся и специалисты из Японии.