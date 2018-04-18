Где лучше и дешевле всего купить и поменять шины на авто

Специалисты интернет-сервиса «Юла» провели любопытное исследование, выяснив среднюю стоимость летних покрышек в различных регионах страны. По итогам марта количество запросов по поиску сезонных шин увеличилось в 3,6 раза. Но еще больше пользователи искали в сети варианты хранения и консервации зимней резины — число запросов на подобные услуги возросло в 9 раз.

Средний прайс комплекта летних шин по России составил 6840 рублей. Дороже всего обойдется «резина» в Москве — 10 990 вновь падающих российских рубликов. На втором месте Екатеринбург со средней ценой на покрышки в 9 480 «деревянных», на третьем — Иркутск с ценником в 8 570 отечественных дензнаков. Далее идут Новосибирск (8300 рублей) и Красноярск (7 570 рублей).

Самые выгодные предложения по приобретению летней «обувки» для авто в Уфе и Владивостоке, где средние ценники составляют 5 980 и 5 970 рублей соответственно. Но еще дешевле шины можно купить в Севастополе — 5 730 целковых, а также в Саратове — 5 046 в российской валюте.

За сезонное хранение покрышек фирмы берут в среднем по стране 1 430 рублей. Самые дорогие объявления, естественно, в столичном регионе — 1 530 рублей, а самые дешевые — в Уфе, где с клиента возьмут за сулугу всего 570 рублей.