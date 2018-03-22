Кроссовки для кроссовера: тест новейших летних шин от Bridgestone

Судя по тому, с каким завидным постоянством Bridgestone выводит на рынок свежие модели, регулярная презентация инновационных разработок стала своего рода традицией, подтверждающей технологическую мощь этого крупнейшего мирового производителя автомобильной обувки.

Достаточно сказать, что к одному только летнему сезону 2018 года инженерная группа Bridgestone подготовила парочку новых моделей. Прыгайте от счастья, джиперы и прочие кроссовероманы — свежая резина создана специально для вас, причем с учетом всех современных рыночных тенденций.

Так, согласно проведенным маркетинговым исследованиям, за один лишь прошлый год увеличение спроса на специализированные покрышки (типоразмера от 17-дюймов и выше) по отдельным спецификациям достигло отметки 49%. Поэтому со своими новинками Bridgestone поспел как раз вовремя.