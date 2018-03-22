Кроссовки для кроссовера: тест новейших летних шин от Bridgestone

Фото: АвтоВзгляд
К летнему сезону 2018 года Bridgestone подготовила сразу две новых премиальных покрышки. Речь идет о «кроссоверной» модели Alenza 001 и вседорожной Dueler A/T 001, специально разработанных для автомобилей сегмента SUV. Портал «АвтоВзгляд» испытал их в деле, и готов поделиться впечатлениями.
Мирон Горин

Судя по тому, с каким завидным постоянством Bridgestone выводит на рынок свежие модели, регулярная презентация инновационных разработок стала своего рода традицией, подтверждающей технологическую мощь этого крупнейшего мирового производителя автомобильной обувки.

Достаточно сказать, что к одному только летнему сезону 2018 года инженерная группа Bridgestone подготовила парочку новых моделей. Прыгайте от счастья, джиперы и прочие кроссовероманы — свежая резина создана специально для вас, причем с учетом всех современных рыночных тенденций.

Так, согласно проведенным маркетинговым исследованиям, за один лишь прошлый год увеличение спроса на специализированные покрышки (типоразмера от 17-дюймов и выше) по отдельным спецификациям достигло отметки 49%. Поэтому со своими новинками Bridgestone поспел как раз вовремя.

ЖЖЕМ РЕЗИНУ НА АВТОДРОМЕ FORMULA-1

Учитывая затянувшуюся зиму, российская презентация обеих покрышек была организована, в славном курортном городе Сочи, где температура днем не опускается ниже 18 градусов. Здравствуй, сочинский автодром Формулы-1 — скоростную шину Alenza 001 мы будем тестировать именно тут. Итак, проверим ее в следующих дисциплинах: торможение «в пол» на скорости 100 км/ч, переставка со смещением, змейка.

Заезды проводились на кроссоверах Volkswagen Touareg и Audi Q7, а также внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. В общем, было интересно и жарко. Но прежде, чем поделиться впечатлениями, несколько слов о «виновнице торжества» — шине Alenza 001. Эта модель пришла на смену популярной скоростной модификации Dueler Н/P Sport. Очевидно, что пришла не просто так, а с заметными преимуществами по основным эксплуатационным показателям.

Здесь в первую очередь стоит выделить такие достоинства, как высокую стойкость к аквапланированию, улучшенные тормозные свойства и управляемость на мокрой дороге, хорошую ответную реакцию на руле и повышенную износостойкость. Все эти качества достигнуты за счет внедрения целого комплекса инновационных решений.

Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что инженеры Bridgestone основательно проработали и состав смеси протектора Alenza 001, и рисунок ее беговой дорожки, и конфигурацию блоков, и форму ламелей. В общем, нюансов масса, и каждый из них вносит свой вклад для достижения качественных показателей.

Если ориентироваться на ощущения, выводы по некоторым показателям можно сделать сполна. Прежде всего, по тормозным свойствам: резина ведет себя великолепно. Особенно ярко это качество проявляется на мокром асфальте. Даже при резком торможении машина буквально цепляется за дорожное покрытие.

Заслуживает похвалы и отменная обратная связь «баранки», что делает поведение автомобиля, особенно тяжелого, более предсказуемым. Если принять во внимание и комфортные ощущения, то в общем и целом эта шина оставила о себе весьма благоприятное впечатление.

ИЗ КНЯЗИ В ГРЯЗИ

Следующий тест был организован на бездорожье. В роли помощника — полноприводный рамный «проходимец» Mitsubishi Pajero Sport. На что же способна новая универсальная летняя покрышка Dueler A/T 001?

Напомним, что общепринятые символы A/T (All Terrain) в обозначении шины характеризуют ее вседорожные свойства. Пусть и не в буквальном смысле, а в условном. Такие модели предназначены для повседневной езды, причем как по асфальту, так и по бездорожью — грунтовке, песку, щебенке. К слову, практически все варианты этих покрытий нам удалось опробовать в деле, поскольку значительная часть маршрута проходила по горным участкам.

Нашим машинам пришлось неоднократно преодолевать и сухую сыпучую грунтовку, и влажный скользкий песок, и каменистые участки с ломаным профилем дороги, и вдрызг разбитые и заполненные водой и грязью «направления». Понятно, что ехали мы по такому «тракту» явно не быстро, но вполне уверенно. И, вне всякого сомнения, значительную долю уверенности придавали шины Dueler A/T 001.

Среди особенностей новинки следует отметить особую структуру и расположение канавок протектора, блоки которого, к тому же, имеют разнонаклоненные стенки. Как отметили представители Bridgestone, такой протектор обладает улучшенной самоочищаемостью от грязи и более высокими сцепными свойствами. На практике — так и есть.

В целом же, внедорожники с этой универсальной «обувкой» ведут себя прогнозируемо на различных видах летних покрытий и их отсутствии — не в последнюю очередь благодаря смеси и рисунку протектора шины, которые были оптимизированы для бездорожных условий. Да и на скоростной магистрали шины Dueler A/T 001 демонстрируют неплохие ездовые качества, в чем мы убедились, возвращаясь после окончания «оффроудного» теста по автобану в Сочи.

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22 марта 2018
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