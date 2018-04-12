Viatti — безопасные, современные и надежные шины

Конвейерная лента с шинами размера 215/55 R17 94V V-130 на участке инспекции качества на линии.
В 2018 году исполняется 45 лет Нижнекамскому шинному заводу — дочернему подразделению шинного бизнеса ПАО «Татнефть». Один из его высокотехнологичных брендов — Viatti год от года завоевывает все большее число приверженцев, как в России, так и за рубежом. Тем не менее, до последнего времени марка оставалась в тени именитых конкурентов… Об истории бренда, его успехах на отечественном и зарубежных рынках порталу «АвтоВзгляд» рассказывает заместитель генерального директора по маркетингу ТД «КАМА» Андрей БУТОН.
Ефим Розкин

– Об истории Viatti известно совсем немного: итальянское название, современный дизайн и характеристики… Что кроется за всем этим?

– В начале 2000-х годов в России получил широкое развитие среднеценовой автомобильный сегмент. Однако хорошо известные, неприхотливые и надежные шины «КАМА» ПО «Нижнекамскшина», которыми комплектовались вазовские модели, уже не удовлетворяли владельцев более совершенных и технически сложных автомобилей. Руководством головной компании «Татнефть» была поставлена задача: выполнить пожелания и этой категории покупателей, выйдя на рынок с принципиально новой продукцией.

Научно-технический центр (НТЦ) «КАМА» разработал модельный ряд и спецификации шин, некоторые из которых были созданы в партнерстве с известным итальянским производителем. Позже было закуплено новейшее зарубежное оборудование, в частности роботизированные линии, идентичные или аналогичные тому, что используют многие международные шинные производства. Да, это дорогое удовольствие, но оно того стоило.

Заместитель генерального директора по маркетингу ТД «КАМА» Андрей БУТОН.

Как результат — появление первой партии новых шин в 2009 году. Каким бы ни было название, мы с гордостью констатируем, что шины Viatti — наш, отечественный продукт со своим, «фирменным» составом резиновой смеси, производственными тонкостями, аутентичными характеристиками и, конечно же, дизайном.

– По сути, компания применила максимально клиентоориентированный подход…

– Все верно, только тут есть нюансы между розничными продажами, и поставками шин автомобильным компаниям. Мало кто в курсе, что требования автозаводов к шинам первой комплектации на порядок выше тех, которые предъявляет покупатель в розничной сети и, прежде всего, в плане безопасности для водителя непрофессионала.

Любой автопроизводитель предварительно тестирует свои автомобили с различными маркерными шинами. На них нет названий, только индексы, дабы исключить предвзятость. Так вот, после таких испытаний мы точно знаем, что Viatti по каким-то параметрам превосходит зарубежные образцы среднего ценового сегмента, по каким-то находится на их уровне.

Узел автоматической загрузки/выгрузки шин из установки для рентгеноскопии легковых и легкогрузовых шин.

Следует понимать, что в идеале под каждую конкретную марку и модель автомобиля нужно подбирать свою шину, как делают многие автозаводы заказывая омологированные шины. Плюс делать поправку на собственный стиль вождения, внешние факторы эксплуатации и много чего еще.

Так что универсальная, например, для седанов или кроссоверов шина, идеальная по всем характеристикам, это скорее миф. Да и цена такого изделия будет куда выше средней. Тем не менее, по живучести, надежности, безопасности и прочности Viatti, особенно это касается боковин, — в разы лучше многих конкурентов.

– Успех любого производства не только в современном оборудовании, но и качественных комплектующих. Откуда поставляется каучук, углерод, кордовые материалы? Как организована система контроля за качеством?

– Натуральный каучук импортируем из стран Юго-Восточной Азии, синтетический — наш, от ПАО «Нижнекамскнефтехим», углерод тоже нашего производства. Кордовая ткань и нить от разных поставщиков, в частности, турецких, металлокорд — белорусский. Только прежде, чем попасть на производство, любой из этих компонентов проходит жесточайшую проверку и омологацию в нашем НТЦ. Перед поставкой на линию — еще одна инспекция для каждой партии.

  • Загрузка сырой шины в вулканизационный пресс производства ЗАО «Ярполимермаш».
  • Свулканизованная шина размера 185/75 R16 C 104/102 R V-525.

Внутренний контроль для каждой шины есть практически на каждом этапе изготовления. Приборов для динамических и статических испытаний также немало, включая и рентгеновские аппараты. Если шина выходит за заданные параметры, то при невозможности доработки она утилизируется.

Для поставок на автозаводы дополнительно используется и визуальный метод проверки, исключающий едва видимые эстетические погрешности: царапины, недостаточно четкую маркировку, наплывы. На характеристики они не влияют, тем не менее, требования для первичной комплектации предельно строгие.

– На какие автозаводы поставляются шины Viatti?

– Мы тесно сотрудничаем как с российскими, так и зарубежными автопроизводителями, имеющими собственное производство в России — поставляем шины для первичной комплектации. В настоящее время ведутся переговоры и с другими иностранными компаниями. Правда, будущие партнеры предъявляют требования несколько жестче: шина должна быть в сборе с диском. Впрочем, мы готовы и к таким условиям поставок. В нашем регионе есть производитель колесных дисков.

– Один из показателей конкурентоспособности продукции — экспорт. Каковы объемы продаж за рубеж Viatti?

Маркировка шины размера 215/55 R17 94V V-130.

– При объеме производства в 2017 году в 2 млн. шин, на экспорт ушло около полумиллиона. Это почти все страны СНГ, Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, Литва, Сербия, Босния, Венгрия, Германия и Исландия, в которой, например, одно из предприятий, сдающих автомобили в аренду, перешло на зимние шипованные шины Viatti. Вообще продажи в страны Скандинавии мы осуществляем через бельгийскую Deldo — в этом году планируем поставить этой компании порядка 30—50 тысяч нижнекамских зимних шин. Есть готовность и североамериканского рынка для поставок Viatti, причем как летних, так и зимних моделей.

– Существует ли у производства обратная связь с потребителем?

– Раз в полгода мы проводим анкетирование дилеров. Помимо стандартных оценок по удовлетворенности продукцией розничного клиента, мы отслеживаем предложения, как по расширению ассортимента, так и по качеству. В первом случае речь идет о новых типоразмерах шин, которые мы сможем запустить.

С качеством Viatti на сегодняшний день проблем нет. По крайней мере, претензий от дилеров к нам до сих пор не поступало. Впрочем, конечный потребитель может обратиться или по телефону «Горячей линии» или написать запрос на официальном сайте Viatti.

– Каков ресурс шин Viatti?

Административное здание ПАО «Нижнекамскшина.

– При интенсивной эксплуатации около 50 тысяч километров. Но нужно помнить, что шина имеет свойство стареть. При том, что она может выглядеть как новая, ее характеристики по истечение 5—6 лет с момента выпуска будут совершенно иными, особенно при попадании прямых солнечных лучей.

Для зимних шин это 3—4 сезона. Постоянные перепады температуры, влажности — все, что свойственно нашему климату, крайне негативно сказываются на долголетии продукта. Вне зависимости от марки. Стоит учитывать еще один момент. Международные стандарты в отношении шин четко определяют их минимальные сцепные характеристики на сухом и мокром покрытиях. Мягкая шина имеет лучшие показатели, но ее ресурс меньше, чем у более жестких моделей.

– Как часто происходит смена модельного ряда?

– На сегодняшний день ассортимент шин включает 8 линеек — всего около 370 SKU (товарных позиций), перекрывающие практически все основные категории автомобилей, включая и легкогрузовые. На это есть объективные причины, связанные, в частности, с продолжающейся модернизацией производства, отдельные участки которого выпускают и другие бренды шин.

Уже 23 мая мы запустим новейший цех по подготовке резиновой смеси. В ближайшей перспективе с 2020 года произойдет смена текущей линейки, и далее модельный ряд будет обновляться раз в три года.

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13 апреля 2018
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