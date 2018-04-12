Viatti — безопасные, современные и надежные шины

– Об истории Viatti известно совсем немного: итальянское название, современный дизайн и характеристики… Что кроется за всем этим?

– В начале 2000-х годов в России получил широкое развитие среднеценовой автомобильный сегмент. Однако хорошо известные, неприхотливые и надежные шины «КАМА» ПО «Нижнекамскшина», которыми комплектовались вазовские модели, уже не удовлетворяли владельцев более совершенных и технически сложных автомобилей. Руководством головной компании «Татнефть» была поставлена задача: выполнить пожелания и этой категории покупателей, выйдя на рынок с принципиально новой продукцией.

Научно-технический центр (НТЦ) «КАМА» разработал модельный ряд и спецификации шин, некоторые из которых были созданы в партнерстве с известным итальянским производителем. Позже было закуплено новейшее зарубежное оборудование, в частности роботизированные линии, идентичные или аналогичные тому, что используют многие международные шинные производства. Да, это дорогое удовольствие, но оно того стоило.