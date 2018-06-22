Из Парижа с любовью: как европейцы оценили китайско-белорусский кроссовер Geely Atlas

Не по-китайски комфортабельный китайский кроссовер за 16 000 километров пути из Поднебесной во Францию на удивление продемонстрировал прекрасные ходовые качества. Подвеска Geely Atlas сбалансирована не хуже, чем филейная часть Анастасии Волочковой, а настойки рулевого управления в ряде случаев могут поспорить с представителями японского автопрома. Что уж там говорить про корейский…

Атмосферник о 148 «лошадях», пулей хоть и не назвать, но для резвого старта с места и для затяжного обгона на трассе, его сил вполне себе хватает. Впрочем, турбомотор будет поинтереснее. Ждем его появления в России уже через несколько месяцев.

Ребята, китайцы давно вышли на новый уровень в автомобильной индустрии: зазоры по кузову, криво подогнанные материалы интерьера, неприятный запах, откручивающиеся болты и криво работающий функционал — больше не про марки из КНР.