Из Парижа с любовью: как европейцы оценили китайско-белорусский кроссовер Geely Atlas

Привет, Париж! Российский и китайский экипажи добрались на кроссоверах Geely Atlas до французской столицы, преодолев восемь стран и свыше 50 различных городов. Впереди — Лондон, и немало новых приключений. Присоединяйтесь.
Мирон Горин

Не по-китайски комфортабельный китайский кроссовер за 16 000 километров пути из Поднебесной во Францию на удивление продемонстрировал прекрасные ходовые качества. Подвеска Geely Atlas сбалансирована не хуже, чем филейная часть Анастасии Волочковой, а настойки рулевого управления в ряде случаев могут поспорить с представителями японского автопрома. Что уж там говорить про корейский…

Атмосферник о 148 «лошадях», пулей хоть и не назвать, но для резвого старта с места и для затяжного обгона на трассе, его сил вполне себе хватает. Впрочем, турбомотор будет поинтереснее. Ждем его появления в России уже через несколько месяцев.

Ребята, китайцы давно вышли на новый уровень в автомобильной индустрии: зазоры по кузову, криво подогнанные материалы интерьера, неприятный запах, откручивающиеся болты и криво работающий функционал — больше не про марки из КНР.

Причем нам довелось поездить, как на авто китайской сборки, так и на «Атласе» белорусского производства. По качеству исполнения машина, изготовленная у Батьки, ничем не уступает азиатскому аналогу.

Весело наблюдать за тем, как французы заглядываются на незнакомый им доселе автомобиль, провожая взглядами китайские и российские номерные знаки. Заинтересованность европейцев — налицо. А все потому, что Geely Atlas выглядит по-взрослому современно.

Да, пока немецкие и корейские марки в погоне за потребителями из Поднебесной затачивают под них свои изделия, сами китайцы — наоборот — ориентируются на предпочтения покупателей Старого Света. Отсюда, собственно, и стильный дизайн, выдержанный в рамках нынешних трендов.

Кстати сказать, в Париже мы встретились с бывшим дизайнером Volvo, а ныне главным художником Geely Питером Хорбери, который высказал в беседе с журналистом портала «АвтоВзгляд» любопытное мнение.

Я бы назвал «Атлас» космическим и абстрактным. Особенно, если говорить о фирменной решетке радиатора этого кроссовера. Новый корпоративный стиль марки, претерпевшей ребрендинг, выражается не только в логотипе и «гриле», но и в общих гранях и силуэте автомобиля. Поверьте, еще чуть-чуть, и вам не придется гадать, что это за машина встала перед носом — модели Geely в потоке вы будете узнавать сразу, — гордо заявил шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери.

Ну а мы едем дальше: курс на Лондон. Китайской Geely принадлежат легендарные английские «кэбы» — London Taxi Company, которую азиаты приобрели вместе со знаменитой маркой Lotus, занимающейся созданием гоночных болидов и спорткаров. Кстати, некогда британцы заявили о строительстве первого в истории Lotus кроссовера, и к гадалке не ходи — не без помощи коллег из Geely. Что ж, поживем — увидим.

А пока продолжаем свой путь — следите за маршрутом в специальной рубрике портала «АвтоВзгляд», и вы узнаете, зачем несколько «Атласов», пропахав без малого 20 000 километров, едут в Великобританию.

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25 июня 2018
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