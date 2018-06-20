Бюджетный премиум: полный обзор комплектаций нового Geely Atlas

Тем, кто располагает весьма ограниченным бюджетом, стоит обратить внимание на Geely Atlas в базовом исполнении Standart. Эта версия подразумевает двухлитровый мотор мощностью 139 л. с. и максимальным крутящим моментом 191 Нм и шестиступенчатую механическую коробку передач.

Комплектация Standart может похвастать множеством опций, которые не так часто встречаются в машинах стоимостью чуть больше миллиона рублей. Здесь вам и система помощи при экстренном торможении, и датчик давления в шинах, и «детский замок», и мультимедиа-комплекс с четырьмя динамиками и разъемами USB и AUX.

Российским покупателям наверняка придется по нраву и столь необходимая опция как обогрев передних кресел и наружных зеркал. В качестве приятного бонуса — климат-контроль. А ведь за автомобиль с таким небедным оснащением дилеры просят всего-навсего 1 029 990 рублей.