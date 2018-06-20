Бюджетный премиум: полный обзор комплектаций нового Geely Atlas

Продажи многообещающего китайского SUV стартовали в России в конце февраля, но уже сейчас можно сказать, что он пользуется повышенным интересом у потенциальных покупателей. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие комплектации Geely Atlas наиболее актуальны для отечественного потребителя.
Тем, кто располагает весьма ограниченным бюджетом, стоит обратить внимание на Geely Atlas в базовом исполнении Standart. Эта версия подразумевает двухлитровый мотор мощностью 139 л. с. и максимальным крутящим моментом 191 Нм и шестиступенчатую механическую коробку передач.
Комплектация Standart может похвастать множеством опций, которые не так часто встречаются в машинах стоимостью чуть больше миллиона рублей. Здесь вам и система помощи при экстренном торможении, и датчик давления в шинах, и «детский замок», и мультимедиа-комплекс с четырьмя динамиками и разъемами USB и AUX.
Российским покупателям наверняка придется по нраву и столь необходимая опция как обогрев передних кресел и наружных зеркал. В качестве приятного бонуса — климат-контроль. А ведь за автомобиль с таким небедным оснащением дилеры просят всего-навсего 1 029 990 рублей.
Добавьте еще 100 000 рублей — и можно присматриваться к Geely Atlas в более интересной версии Comfort. На выбор потребителя предлагается уже два мотора. Помимо базового 139-сильного двигателя, в ассортимент входит и более мощный 2,4-литровый агрегат с отдачей в 148 сил и 225 Нм крутящего момента. Коробки передач — шестискоростная «механика» или «автомат» с тем же количеством ступеней.
Список оборудования у «комфортного» кроссовера, разумеется, шире. Он включает в себя задние парктроники, систему удерживания автомобиля при спуске или подъеме от Bosch (для машин с МКП), бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой, продвинутую информационно-развлекательную систему с восьмидюймовым тачпадом и поддержкой смартфонов и прочие полезные опции.
Тем, кому оснащение Comfort кажется скудным, подойдет топовая комплектация Luxury. Помимо всего уже перечисленного, кроссоверу Geely Atlas в «люксовом» исполнении положены передние парктроники, камера заднего вида с динамической разметкой, дополнительные подушки безопасности, двухзонный климат-контроль и датчик дождя.
Самые дорогие «Атласы» порадуют и особой отделкой интерьера — кожаной обивкой кресел, подсветкой салона, задним центральным подлокотником с подстаканниками. А добавить сюда еще электропривод передних сидений, цифровую приборную панель, навигацию и легкую тонировку задних стекол…
Geely Atlas в комплектации Luxury безальтернативно комплектуется 2,4-литровым 148-сильным мотором и шестидиапазонным «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным — на выбор клиента. Остается лишь добавить, что все эти прелести обойдутся покупателю в 1 289 990 рублей. И это совсем небольшая сумма, учитывая богатое оснащение кроссовера.