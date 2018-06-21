Китайский кроссовер Geely Atlas покорил гоночную трассу Нюрбургринг

Около 15 000 километров, четыре десятка городов и шесть стран уже позади. Портал «АвтоВзгляд» путешествует из Поднебесной в Великобританию на новом китайском кроссовере Geely Atlas. В общей сложности мы преодолеем три климатические зоны и различного рода покрытия — отличные испытания для авто.
Мирон Горин

Как лучше всего понять, на что способен автомобиль? Правильно: испытать его в различных условиях эксплуатации. Нам уже довелось вдоль и поперек исколесить подмосковный полигон, обгоняя самые настоящие танки, где Geely Atlas нигде не спасовал. Кроссовер уверенно преодолевал грязевые ванны, раскатанное бронетехникой месиво и буераки разной степени ужасности.

Понятное дело, что засадить его можно на раз плюнуть, но при правильной прокладке между сиденьем и рулевым колесом вседорожник способен на многое. Да, именно вседорожник, а не типичный городской кроссовер. Поверьте на слово: там, где мы гоняли «Атлас», далеко не факт, что проедет какой-нибудь корейский или японский конкурент. Проще говоря, можно не беспокоиться: довезти тещу, собаку и прочую живность до дачи вы сможете без малейшего труда и холодного пота на лбу.

Туринговые забеги даются «китайцу» не чуть не хуже, чем российским футболистам игра со сборной Саудовской Аравии. Отдельный «лайк» азиатским инженерам за акустический комфорт, а также аплодисменты за достойную динамику и отсутствие леденящих душу кренов.

Поездка на дальние расстояния не выматывает: посадка — под стать авто авторитетных европейских марок, пространства в салоне — более, чем достаточно для SUV данного класса. В общем, автобаны Старого света пролетели за окном наших машин практически незаметно.

Как же побывав в Германии и не заехать на знаменитую гоночную трассу Нюрбургринг? Такого тут еще не видели: российские журналисты на китайских автомобилях жгли, как могли. На то, как залихватски кроссоверы вкручивались в повороты, останавливались посмотреть даже драйверы спортивных Porsche и Lamborghini. А что — таких отмороженных русской зимой парней они не видели никогда!

И Geely Atlas, надо сказать, держался молодцом. Запах сцепления и тормозов — обычная история после покатушек на треке. На свои технические характеристики и деньги этот «поднебесный» кроссовер едет вполне.

Ну а дальше мы отправляемся во Францию, причем на пути нас ждут не только дороги общего пользования, но и тропы, которыми поехать захочет далеко не каждый. Впрочем, мы не ищем легких путей — французская грунтовка с оврагами и песчаными барханами добавляет путешествию азарта, а автомобилю — амбиций.

Определенно китайцы делают большие и очевидные скачки вперед, и Geely Atlas с его системами безопасности, умными электронными помощниками, вполне себе грамотно настроенными рулевым управлением и подвеской — прямое тому доказательство.

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22 июня 2018
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