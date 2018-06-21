Китайский кроссовер Geely Atlas покорил гоночную трассу Нюрбургринг

Как лучше всего понять, на что способен автомобиль? Правильно: испытать его в различных условиях эксплуатации. Нам уже довелось вдоль и поперек исколесить подмосковный полигон, обгоняя самые настоящие танки, где Geely Atlas нигде не спасовал. Кроссовер уверенно преодолевал грязевые ванны, раскатанное бронетехникой месиво и буераки разной степени ужасности.

Понятное дело, что засадить его можно на раз плюнуть, но при правильной прокладке между сиденьем и рулевым колесом вседорожник способен на многое. Да, именно вседорожник, а не типичный городской кроссовер. Поверьте на слово: там, где мы гоняли «Атлас», далеко не факт, что проедет какой-нибудь корейский или японский конкурент. Проще говоря, можно не беспокоиться: довезти тещу, собаку и прочую живность до дачи вы сможете без малейшего труда и холодного пота на лбу.