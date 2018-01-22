Михаил Кожухов о тайнах королевских домов Европы

Фото: АвтоВзгляд
Можете ли вы похвастаться тем, что среди ваших знакомых есть самая настоящая принцесса? Нет? А вот я — Михаил Кожухов, президент «Клуба путешествий», могу. Не знаю, что сейчас делаете вы, а я еду в свое удовольствие по Европе на автомобиле Volkswagen Multivan.
Михаил Кожухов

И сегодня мне наконец-то понадобились все 180 лошадиных сил Multivan — для встречи с настоящей принцессой, наследницей Габсбургов, которые правили половиной Европы шесть с половиной столетий. Это они превратили столицу Австрии в архитектурный восторг. Все, что сегодня восхищает гостей в царственной Вене, построено ими — Габсбургами. И колоссальный собор покровителя города — св. Стефана. И Хофбург — резиденция императоров. Это целый город в городе!

Несколько зданий, дворов и площадей, где дух захватывает от размаха и красоты. В помещениях, куда пускают посетителей, и выставка сокровищ, включая корону Римской империи, сделанную в Х веке, и регалии герцогов Бургундских с копьем, которым будто бы был пронзен распятый Христос. Здесь же австрийская библиотека — 2 миллиона книг, нот и манускриптов. И одно из богатейших художественных собраний мира — Галерея Альбертина. Есть и роскошный манеж, где и сегодня наездники демонстрируют мастерство выездки на липицианских скакунах — они рождаются черными, а потом белеют…

Встретиться с принцессой, сидя на белом коне, было заманчиво. Но я решил, что быстрее доберусь до ее замка Артштеттен на моем Volkswagen Multivan. Тем более, что его винтажный вариант исполнения «70 лет Bulli», в котором очарование ретро соединились с современными технологиями, как раз то, что нужно, чтобы очаровать Ее Высочество, подумал я. Так и вышло!

Фото: АвтоВзгляд

Весь вечер мы мило пили кофе в замке с принцессой Анитой Габбсбург, доброжелательной немолодой женщиной со строгой царственной выправкой, и ее очаровательной дочерью Алекс, мамой троих крон-принцев. Ну, посплетничали, конечно, о европейских монархах — они там все друг другу родственники. Анита и Алекс — правнучка и праправнучка наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Того самого, погибшего в июне 1914 года в Сараево от выстрелов террориста Гаврилы Принципа. Из-за этого покушения, как вы помните, началась Первая мировая война, и вся история ХХ века пошла наперекосяк…

Захотите встретиться с наследницей австрийского престола и тоже прикоснуться к истории, — обращайтесь: я вас познакомлю. А мне пора в Прагу. За всеми моими передвижениями вы можете следить в режиме реального времени, нажав сюда.

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24 января 2018
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