Весь мир с VW Multivan: Рождество в Европе

Зимняя сказка для многих россиян – это рождественские и новогодние каникулы в Европе. Узкие мощеные улочки старинных городов, очаровательные праздничные ярмарки и базары, прелесть снегопадов в мягком континентальном климате, фейерверки и маскарады, изыски местной кухни... Все это праздничное великолепие можно получить, купив традиционные туры. Но не лучше ли взглянуть на старушку Европу из окна собственного авто, отправившись в большое зимнее путешествие, маршрут которого поможет составить портал «АвтоВзгляд» с помощью Volkswagen Multivan? Пять стран и 2500 километров приключений уже ждут вас...