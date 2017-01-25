Как очистить перфорированную кожу сидений своими силами

То обстоятельство, что отделка сидений машины перфорированной кожей это не только приятно и пафосно, но и требует дополнительных «заморочек», частенько становится неприятным сюрпризом для обладателей даже самых крутых машин. Загрязнение дырочек влияет не только на эстетику, но и банально мешает работать системам вентиляции «пятой точки», которыми частенько оснащаются дорогие машины. В принципе, можно поступить «по богатому»: просто раз в год заезжать на мойку к официальному дилеру марки в надежде, что тамошние гастарбайтеры проинструктированы как правильно чистить перфорированную кожу в салоне. Но это будет стоить денег — не менее 6000−7000 рублей, а скорее всего — гораздо больше.

Когда чужим рукам доверия нет, а в домашнем хозяйстве имеется пылесос с парогенератором, чистоту на сиденьях можно навести самостоятельно. Пар размягчит загрязнения, которые будут втянуты в пылесос. Специально для очистки машины покупать эти устройства смысла не имеет. Цены на самые маломощные и от непонятных брендов начинаются от 8000 рублей. А к продукции раскрученных марок без 20 000 рублей в кармане не подступишься.

Существует еще одна «гаражная» технология очистки перфорированных сидений машины, для которой подойдет любой бытовой пылесос. Только в качестве насадки рекомендуется использовать отрезок какой-нибудь подходящей по диаметру резиновой трубки, чтобы не порвать кожу «сидушек»