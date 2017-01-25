Как очистить перфорированную кожу сидений своими силами

Дети, животные, грязная одежда и вездесущая пыль рано или поздно засоряют перфорацию кожаной обивки автомобильных сидений. И хотя на прилавках автомагазинов сегодня полно всякой автохимии, далеко не каждое средство для чистки кожаного салона пригодно для борьбы с такими загрязнениями.

Максим Строкер

То обстоятельство, что отделка сидений машины перфорированной кожей это не только приятно и пафосно, но и требует дополнительных «заморочек», частенько становится неприятным сюрпризом для обладателей даже самых крутых машин. Загрязнение дырочек влияет не только на эстетику, но и банально мешает работать системам вентиляции «пятой точки», которыми частенько оснащаются дорогие машины. В принципе, можно поступить «по богатому»: просто раз в год заезжать на мойку к официальному дилеру марки в надежде, что тамошние гастарбайтеры проинструктированы как правильно чистить перфорированную кожу в салоне. Но это будет стоить денег — не менее 6000−7000 рублей, а скорее всего — гораздо больше.

Когда чужим рукам доверия нет, а в домашнем хозяйстве имеется пылесос с парогенератором, чистоту на сиденьях можно навести самостоятельно. Пар размягчит загрязнения, которые будут втянуты в пылесос. Специально для очистки машины покупать эти устройства смысла не имеет. Цены на самые маломощные и от непонятных брендов начинаются от 8000 рублей. А к продукции раскрученных марок без 20 000 рублей в кармане не подступишься.

Существует еще одна «гаражная» технология очистки перфорированных сидений машины, для которой подойдет любой бытовой пылесос. Только в качестве насадки рекомендуется использовать отрезок какой-нибудь подходящей по диаметру резиновой трубки, чтобы не порвать кожу «сидушек»

Берем любое понравившееся средство для чистки кожи, наносим его и ждем несколько минут, пока оно впитается в кожу и «провзаимодействует» с загрязнениями. Если за это время препарат, как покажется, высохнет — не беда: наносим его еще раз и сразу же начинаем пылесосить. «Размякшие» загрязнения улетят в трубу.

Есть и достаточно экзотичный способ очистки перфорированной кожи, к которому можно прибегнуть при отсутствии под рукой пылесоса или электророзетки для его подключения. В этом случае потребуется несколько полотенец из нетканого материала и пара флаконов какого-нибудь крем-мыла для очистки лица, которым пользуются женщины для удаления своей кометики. Ну, и емкость с водой. Одной тряпкой аккуратно, без фанатизма, наносим крем на кожу сидений — если ее можно на лицо наносить, то уж «сидушкам» она точно не повредит. А затем, столь же осторожно, удаляем косметическую пенку влажной тряпочкой.

В любом случае, по окончании процедуры очистки сидений с перфорацией, их нужно обработать каким-нибудь кондиционером для кожи из арсенала автохимии. После этого следует оставить машину, как минимум, на полсуток в покое, чтобы сиденья полностью просохли. Дело в том, что плюхнувшись на размягченную кожу, можно легко получить на ней растяжки или складки.

автосервис
25 января 2017
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