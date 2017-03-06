Нужно ли готовить машину к лету

Если вы круглый год постоянно эксплуатируете машину и регулярно ее обслуживаете, то специфических «весенних процедур» для «ласточки» немного. Пожалуй, главная из них — более тщательная мойка и дополнительный уход за лакокрасочным покрытием. Не секрет, что зима — сезон массированной атаки едких реагентов. Да и грязи на зимней дороге, особенно в городе, больше, нежели летом. В связи с этим, как только становится понятно, что холода и соль на асфальте не вернутся до следующей зимы, стоит отправиться на автомойку. Там, помимо стандартных водных процедур для кузова, следует промыть пороги, дверные петли и им подобные места от соли.

Особо дотошные автовладельцы рекомендуют загнать машину в специализированный сервис по нанесению антикора и попросить тамошних специалистов промыть от соли с помощью «керхера» нижнюю часть кузова. Встречаются советы промыть после зимы моторный отсек. Конечно, кое-какой смысл в этой операции есть. Особенно если предварительно укутать в полиэтиленовую пленку аккумулятор, генератор и прочий обвес мотора. После мойки подкапотная эстетика взмывает на небывалую высоту. Однако как ни кутай электрику, а рисков для ее дальнейшего адекватного функционирования мойка несет предостаточно. Поэтому «баня» под капотом — дело на большого любителя.