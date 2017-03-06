Нужно ли готовить машину к лету

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Для большинства современных автовладельцев подготовка автомобиля к летнему сезону начинается и заканчивается его «переобувкой». Между тем, несколько простых рекомендаций по «адаптации» машины к теплому сезону позволят все лето спокойно ездить на дачу, а то и решится на длительный вояж, совершенно не беспокоясь о том, что авто может подвести в самую неподходящую минуту. Удивительно, но им редко следуют даже самые мнительные из водителей из те, кто трепетно сдувает пылинки со своего ненаглядного транспортного средства.

Максим Строкер

Если вы круглый год постоянно эксплуатируете машину и регулярно ее обслуживаете, то специфических «весенних процедур» для «ласточки» немного. Пожалуй, главная из них — более тщательная мойка и дополнительный уход за лакокрасочным покрытием. Не секрет, что зима — сезон массированной атаки едких реагентов. Да и грязи на зимней дороге, особенно в городе, больше, нежели летом. В связи с этим, как только становится понятно, что холода и соль на асфальте не вернутся до следующей зимы, стоит отправиться на автомойку. Там, помимо стандартных водных процедур для кузова, следует промыть пороги, дверные петли и им подобные места от соли.

Особо дотошные автовладельцы рекомендуют загнать машину в специализированный сервис по нанесению антикора и попросить тамошних специалистов промыть от соли с помощью «керхера» нижнюю часть кузова. Встречаются советы промыть после зимы моторный отсек. Конечно, кое-какой смысл в этой операции есть. Особенно если предварительно укутать в полиэтиленовую пленку аккумулятор, генератор и прочий обвес мотора. После мойки подкапотная эстетика взмывает на небывалую высоту. Однако как ни кутай электрику, а рисков для ее дальнейшего адекватного функционирования мойка несет предостаточно. Поэтому «баня» под капотом — дело на большого любителя.

После зимы, особенно если машина частенько парковалась на ледяных бордюрах или регулярно бороздила засыпанные снегом загородные «направления», имеет смысл отдать ее в руки проверенного автосервиса. Причем такого, в квалификации и честности «диагнозов» сотрудников которого ты уверен на 100%. Пусть специалисты, не склонные к «разводам на деньги», проинспектируют ходовую часть и трансмиссию: мало ли где пыльник порвался о коварную ледяную глыбу! Или шланг либо патрубок какой надломиться готов!

Удостоверившись, что снизу с машиной все в порядке, можно заняться «верхними этажами». Про проверку уровней жидкостей в расширительном бачке и во «флаконах» тормозной системы и гидроусилителя, а также антифриза и моторного масла напоминать, думаем, не стоит. Подобную инспекцию нужно проводить регулярно, вне зависимости от сезона и погоды за окном. На что следует еще обратить внимание, так это на состояние щеток стеклоочистителя. За зиму они частенько буквально «убиваются» не только из-за абразива, летящего с дороги на лобовое стекло, но и от неизбежно случающихся «шкрябаний» по покрытому льдом стеклу. В общем, весной «дворники» имеет смысл сменить на новые. После этого остается «переобуться» и вперед — в лето.

ремонт, техническое обслуживание
6 марта 2017
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