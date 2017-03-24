Как установить проекционный дисплей даже в сильно подержанный автомобиль

Кто сегодня не знает о китайских маркетах вроде «Алиаэкспресса» и «Алибабы»? Так вот, на них подобных штуковин видимо-невидимо. Так называемый мобильный HUD-дисплей обойдется покупателям в среднем в 3000 рублей. Он представляет собой миниатюрный гаджет, который фиксируется на козырьке панели приборов на липучке и подсоединяется к бортовой системе автомобиля через диагностический разъем (в большинстве машин он «прячется» рядом с блоком предохранителей под торпедо). «Считав» необходимые данные, он отражает их на лобовом стекле.

Конечно, в отличие от штатных устройств, зачастую умеющих передавать на ветровое стекло информацию о дорожных знаках, ограничениях скорости и направлении маршрута, переносные девайсы в большинстве своем демонстрируют лишь текущую скорость. Впрочем, более продвинутые модели обучены дублировать показатели навигационной системы и информировать о режимах воспроизведения «музыки».