Как установить проекционный дисплей даже в сильно подержанный автомобиль

Автомобили, не укомплектованные производителем такой полезной «фишкой», можно оснастить ею и самостоятельно. Если, скажем, комплектация вашей машины не включает эту опцию, но в старших версиях она присутствует, можно обратиться в технический центр, где с удовольствием окажут помощь. Правда, берутся за инсталляцию «допа» далеко не во всех сервисных зонах, да и удовольствие это не из дешевых — около 100 000 рублей. Впрочем, есть варианты и попроще. О них, собственно, и пойдет речь.
Кто сегодня не знает о китайских маркетах вроде «Алиаэкспресса» и «Алибабы»? Так вот, на них подобных штуковин видимо-невидимо. Так называемый мобильный HUD-дисплей обойдется покупателям в среднем в 3000 рублей. Он представляет собой миниатюрный гаджет, который фиксируется на козырьке панели приборов на липучке и подсоединяется к бортовой системе автомобиля через диагностический разъем (в большинстве машин он «прячется» рядом с блоком предохранителей под торпедо). «Считав» необходимые данные, он отражает их на лобовом стекле.
Конечно, в отличие от штатных устройств, зачастую умеющих передавать на ветровое стекло информацию о дорожных знаках, ограничениях скорости и направлении маршрута, переносные девайсы в большинстве своем демонстрируют лишь текущую скорость. Впрочем, более продвинутые модели обучены дублировать показатели навигационной системы и информировать о режимах воспроизведения «музыки».
Только помимо достоинств есть в этих приборчиках и очевидные минусы. Во-первых, днем из-за прямых солнечных лучей изображения на лобовом стекле практически не видно. Конечно, можно подобрать оптимальный угол при установке гаджета на торпедо, но «по ходу пьесы» так или иначе его придется менять. Во-вторых, китайская продукция в принципе не славится качеством сборки и отсутствием эксплуатационных глюков. К тому же, не редко проекционные дисплеи приходят из Поднебесной уже бракованными.
Куда более практичной альтернативой станет ваш собственный смартфон, ибо приложений, превращающих ваш «мобильник» в проекционный дисплей сегодня более, чем достаточно. Для этого, как не трудно догадаться, нужно лишь скачать соответствующий софт из PlayMarket или AppStore, а затем просто закрепить девайс на верхней части приборной панели, чтобы на стекле в удобном для водителя месте отражалась всплывающая информация. Можно, кстати, использовать и планшет, но в его случае на «лобовухе» появляются сильные блики.
Большинство предлагаемых программ гарантированно транслируют показатели текущей скорости и подсказки навигатора. Только для бесперебойной работы приложения необходимо, чтобы смартфон имел качественное соединение с интернетом, с чем при поездке на дальняк могут возникнуть проблемы.
Есть у такого HUD-дисплея и более критичные недостатки: например, из-за постоянного «коннекта» телефона с Сетью, у него довольно быстро садится аккумулятор, а непрерывно держать «трубку» на зарядке — как минимум неудобно, а как максимум еще и чревато последствиями для самой батареи. Кроме того, находясь под воздействием солнечных лучей, смартфон очень быстро нагревается и рано или поздно отключится. Да и, надо сказать, изображение с тачскрина на лобовом стекле при дневном свете все же оставляет желать лучшего. Зато ночью, как и в случае с портативными HUD-дисплеями, картинка получается великолепной.