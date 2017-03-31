Как правильно шутить над водителями 1 апреля

novosti-n.org
Странная традиция шутить друг над другом в первый день апреля родилась неважно уже когда и где. Мы подобрали несколько безобидных шуток, которыми можно будет удивить и повеселить знакомых в «День дурака».
Максим Строкер

Классический способ безвредной шутки — «упаковка» припаркованной машины. Берем рулон упаковочной пленки — такой в супермаркетах закрывают палеты с товаром — и щедро обматываем выбранное авто. В процессе можно примотать его к ближайшему дереву или столбу, например.

Далее мы предлагаем обратить внимание на водорастворимую и легко смываемую краску — гуашь. Особенно повезет, если погода в день, на который запланирована шутка, будет дождливой. Берем баночку краски, причем лучше красного цвета, и аккуратненько выливаем немного на «дворники». Первая же попытка объекта подшучивания смахнуть влагу с лобового стекала покроет его «кровавыми» потеками.

Следующий способ особенно подходит для автовладельца, который помешан на идеальном внешнем виде своей «ласточки» — непрестанно ее моет и оплакивает каждым микроскол на стеклах или краске сильней, чем почившую в бозе любимую бабушку. Специально для такого гражданина в интернете можно приобрести набор наклеек, имитирующих потеки ржавчины, а затем незаметно и правдоподобно пристроить их на машине «подшучиваемого». Главное — постараться присутствовать в момент обнаружения «ржавчины» подопытным. Чтобы не довести его до «инфаркта микарда».

milliyet.com.tr

Более трудоемкий метод связан с применением домкрата и пары подставок, применяемых для вывешивания колес авто. По очереди приподнимаем каждое из ведущих колес машины разыгрываемого над дорогой так, чтобы они оказались буквально на волосок над асфальтом, и подставляем под кузов подставку, фиксируя такое положение вещей. Когда «подопытный» сядет в машину и попробует тронуться, его постигнет сильное удивление.

Еще один забавный способ пошутить над водителем — организовать его машине небольшой «тюнинг». В частности, можно поработать с системой выхлопа. В интернете, особенно китайском, можно легко приобрести всевозможные насадки на глушитель, умеющие рычать, свистеть, жужжать и т. п. Надежность и долговечность у них никакая, зато они крайне дешевы и предельно просты в установке. Пять минут на закручивание пары винтиков и автовладелец будет в шоке от звука, который изрыгнет его авто после запуска мотора.

ремонт
31 марта 2017
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