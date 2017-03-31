Как правильно шутить над водителями 1 апреля

Классический способ безвредной шутки — «упаковка» припаркованной машины. Берем рулон упаковочной пленки — такой в супермаркетах закрывают палеты с товаром — и щедро обматываем выбранное авто. В процессе можно примотать его к ближайшему дереву или столбу, например.

Далее мы предлагаем обратить внимание на водорастворимую и легко смываемую краску — гуашь. Особенно повезет, если погода в день, на который запланирована шутка, будет дождливой. Берем баночку краски, причем лучше красного цвета, и аккуратненько выливаем немного на «дворники». Первая же попытка объекта подшучивания смахнуть влагу с лобового стекала покроет его «кровавыми» потеками.

Следующий способ особенно подходит для автовладельца, который помешан на идеальном внешнем виде своей «ласточки» — непрестанно ее моет и оплакивает каждым микроскол на стеклах или краске сильней, чем почившую в бозе любимую бабушку. Специально для такого гражданина в интернете можно приобрести набор наклеек, имитирующих потеки ржавчины, а затем незаметно и правдоподобно пристроить их на машине «подшучиваемого». Главное — постараться присутствовать в момент обнаружения «ржавчины» подопытным. Чтобы не довести его до «инфаркта микарда».