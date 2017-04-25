Что делать если в машине потеют окна

motorbeam.com
Покрывающиеся влагой окна авто это не только неприятно, но и просто опасно. Запотевшие стекла затрудняют обзор, а это — прямая дорога к ДТП. Между тем бороться с этой напастью, если с ней не справляется штатная климатическая установка, довольно просто. Как, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Источников влаги внутри салона машины может быть несколько. Во-первых ее предостаточно в выдыхаемом людьми воздухе. Она может испаряться с влажной одежды, салонных ковриков или обивки салона и т. п. Гражданина, вскормленного карго-культом торговых центров, при виде запотевших окон своего авто немедленно осенит мысль сбегать в ближайший автомагазин и купить специальную химию в разноцветных флакончиках. Можно пойти по этому пути и намазать или напшикать на стекла патентованный препарат против запотевания.

Но дело в том, что в составе многих из них присутствует глицерин. Из-за него на стеклах потом можно обнаружить радужные разводы. Поэтому прежде чем прибегать к помощи химикатов стоит воспользоваться иными способами. Прежде всего, портал «АвтоВзгляд» рекомендует как следует прогреть салон машины используя как печку, так и электрообогрев стекол. Причем кондиционер ни в коем случае не должен работать в режиме рециркуляции — только на забор воздуха извне. Чтобы ускорить удаление влаги можно слегка приспустить стекло одной из задних дверей.

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В качестве профилактики запотевания рекомендуется периодически просушивать коврики и проветривать обивку салона под ними. После поездки, особенно в холодную погоду, нужно проветривать салон, на минуту оставляя все двери машины открытыми. Чтобы застраховаться от запотеваний в будущем, кое-кто оклеивает изнутри стекла машины специальной пленкой. Однако если салон потеет хронически, да еще в отсутствии вышеуказанных причин, стоит обратить внимание на техническое состояние машины. Например, влага может по той или иной причине скопиться в шумоизоляции или обивке салона. И дефекты эти придется устранять. Причиной запотеваний, теоретически, могут стать засорившиеся вентиляционные отверстия салона. Возможно для победы над влагой будет достаточно заменить старый салонный фильтр кондиционера. Или устранить протечку отопителя салона.

безопасность дорожного движения, ремонт
25 апреля 2017
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