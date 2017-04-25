Что делать если в машине потеют окна

Источников влаги внутри салона машины может быть несколько. Во-первых ее предостаточно в выдыхаемом людьми воздухе. Она может испаряться с влажной одежды, салонных ковриков или обивки салона и т. п. Гражданина, вскормленного карго-культом торговых центров, при виде запотевших окон своего авто немедленно осенит мысль сбегать в ближайший автомагазин и купить специальную химию в разноцветных флакончиках. Можно пойти по этому пути и намазать или напшикать на стекла патентованный препарат против запотевания.

Но дело в том, что в составе многих из них присутствует глицерин. Из-за него на стеклах потом можно обнаружить радужные разводы. Поэтому прежде чем прибегать к помощи химикатов стоит воспользоваться иными способами. Прежде всего, портал «АвтоВзгляд» рекомендует как следует прогреть салон машины используя как печку, так и электрообогрев стекол. Причем кондиционер ни в коем случае не должен работать в режиме рециркуляции — только на забор воздуха извне. Чтобы ускорить удаление влаги можно слегка приспустить стекло одной из задних дверей.