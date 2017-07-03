За использование радар-детектора можно заплатить огромный штраф

Хорошие автобаны, развитая придорожная инфраструктура, масса достопримечательностей — все это делает европейские страны весьма привлекательным местом для автопутешественников. Однако всем известно, что штрафы там куда выше, а полицейские — неподкупнее чем в России.
Стремясь избежать кары хотя бы за самое частое нарушение — превышение скорости — многие незадачливые туристы берут с собой радар-детекторы. Действительно, в части стран Европы это оправдано. Так, использование подобного рода приборов приветствуют власти Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Исландии, Мальты, Сербии, Чехии. Из бывших союзных республик к радар-детекторам лояльно относятся в Белоруссии, Литве, Молдавии и на Украине.