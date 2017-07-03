За использование радар-детектора можно заплатить огромный штраф

Фото: www.car-revs-daily.com
Такое лето, как нынешнее московское, может понравиться разве что сбежавшим их Японии хиккикомори. При том, что европейские автомобильные вояжи для продвинутой части наших соотечественников уже не в новинку, уставшие от дождей россияне поглядывают за западные границы. Опасаясь высоких штрафов, многие берут с собой радар-детекторы — и, между прочим, напрасно.
Эдуард Раскин

Хорошие автобаны, развитая придорожная инфраструктура, масса достопримечательностей — все это делает европейские страны весьма привлекательным местом для автопутешественников. Однако всем известно, что штрафы там куда выше, а полицейские — неподкупнее чем в России.

Стремясь избежать кары хотя бы за самое частое нарушение — превышение скорости — многие незадачливые туристы берут с собой радар-детекторы. Действительно, в части стран Европы это оправдано. Так, использование подобного рода приборов приветствуют власти Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Исландии, Мальты, Сербии, Чехии. Из бывших союзных республик к радар-детекторам лояльно относятся в Белоруссии, Литве, Молдавии и на Украине.

Фото: neoline.ru

Остальные страны считают их применение крайне серьезным нарушением. Интересно, что в Литве и Эстонии продажа разрешена, но эксплуатация запрещается. Если вас поймают с этим прибором в Дании или Нидерландах, то вы потеряете не только деньги, но и само устройство — его реквизируют. Так же действует дорожная полиция в Австрии и Германии. В Швеции и Люксембурге помимо этого вас могут приговорить к тюремному заключению.

Во Франции и Швейцарии конфискации подлежит не только сам радар-детектор, но и автомобиль, в котором он установлен. В Польше вы отделаетесь только штрафом, а в Норвегии эксплуатация прибора разрешена с некоторыми ограничениями.

На самые высокие штрафы вы налетите в Испании, где за нарушение придется выложить до 6000 евро, в Люксембурге, где вас накажут по максимуму на 5000 евро, в Швейцарии и Австрии, где верхняя граница установлена на уровне 4000 евро. Не советуем попадаться правохранителям и в Португалии — ваш кошелек облегчится на сумму до 2500 евро.

штрафы, ПДД, антирадар, автопутешествие
3 июля 2017
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