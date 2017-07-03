За использование радар-детектора можно заплатить огромный штраф

Остальные страны считают их применение крайне серьезным нарушением. Интересно, что в Литве и Эстонии продажа разрешена, но эксплуатация запрещается. Если вас поймают с этим прибором в Дании или Нидерландах, то вы потеряете не только деньги, но и само устройство — его реквизируют. Так же действует дорожная полиция в Австрии и Германии. В Швеции и Люксембурге помимо этого вас могут приговорить к тюремному заключению.

Во Франции и Швейцарии конфискации подлежит не только сам радар-детектор, но и автомобиль, в котором он установлен. В Польше вы отделаетесь только штрафом, а в Норвегии эксплуатация прибора разрешена с некоторыми ограничениями.

На самые высокие штрафы вы налетите в Испании, где за нарушение придется выложить до 6000 евро, в Люксембурге, где вас накажут по максимуму на 5000 евро, в Швейцарии и Австрии, где верхняя граница установлена на уровне 4000 евро. Не советуем попадаться правохранителям и в Португалии — ваш кошелек облегчится на сумму до 2500 евро.