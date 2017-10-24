Новый онлайн сервис поможет пропустить «День жестянщика» и сменить шины без очередей

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Первый же снегопад, случившийся в Москве в конце прошлой недели, не сильно испугал столичных водителей. Однако не радостный метеорологический прогноз на ближайшую неделю уже во вторник выстроил у шиномонтажных мастерских гигантские очереди, потерять в которых можно и два, и три часа. При этом завтра их может не быть, а к пятнице-субботе они возникнут вновь. И угадать, застрянешь ли ты в них или переобуешься с ходу до недавнего времени было невозможно. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», уже сегодня, благодаря новому онлайн-сервису, можно узнать, в какой день можно сменить резину без напрягов.
Михаил Ростарчук

Новый сервис, правда, доступен пока для жителей 28 крупных городов страны. Его авторы проанализировали, как осенью 2015 и 2016 года погода (температура и осадки) повлияли на количество запросов, связанных с поиском шиномонтажа.

Используя эти данные и прогноз погоды на октябрь 2017 года, они написали алгоритм, предсказывающий дни, когда в одном из входящих в их систему городов интерес к смене резины будет наиболее высоким и, как следствие, в шиномонтажные мастерские выстроятся самые длинные очереди.

К сервису подключены Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Горно-Алтайск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск и Челябинск.

Любопытно, что новый предсказатель готов помочь автовладельцу не только с выбором оптимальной даты посещения шиномонтажа, но и с поиском тех из них, где можно оставить шины на хранение или вообще вызвать мобильную группу специалистов, переобующих машину у дома клиента.

Дополнительно аналитики выяснили, какие мастерские работают круглосуточно, и в какие можно записаться предварительно. И всю эту информацию предоставляют пользователю.

Больше всего шиномонтажных мастерских в Москве — 3016. На втором месте Санкт-Петербург — 1794, на третьем Новосибирск — 866.

И, похоже, сервис этот окажется довольно востребованным если учесть, что специалисты учли и характерные для каждого города особенности, и менталитет его жителей.

Так, они выяснили, что, скажем, в городах с резко континентальным климатом (Красноярск, Иркутск) водители заботятся о смене колес заранее — в середине сентября и резко подскакивает, когда снегопад сопровождается минусовой температурой.

А в городах континентального и умеренно континентального климата (Новосибирск, Екатеринбург) с заменой шин медлят, но зато после первого большого снега все «переобуваются» быстро и одновременно. Поэтому в течение двух недель после осадков, особенно если они сопровождаются минусовой температурой, попасть в мастерскую без очереди непросто.

В городах с мягко континентальным и теплым умеренно континентальным климатами (Краснодар и Ростов-на-Дону) водители начинают менять шины после того, как и днем, и ночью устанавливается минусовая температура. В эти дни шиномонтажи загружены полностью, лучше следить за прогнозом погоды и записываться на смену резины заранее.

В Москве и Санкт-Петербурге на водителей действуют все погодные факторы, однако чаще всего к поиску шиномонтажа пользователи обращаются в тот момент, когда даже на непродолжительный период температура воздуха опускается ниже нуля. Именно в эти периоды на шиномонтажках растягиваются очереди.

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24 октября 2017
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