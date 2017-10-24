Новый онлайн сервис поможет пропустить «День жестянщика» и сменить шины без очередей

Так, они выяснили, что, скажем, в городах с резко континентальным климатом (Красноярск, Иркутск) водители заботятся о смене колес заранее — в середине сентября и резко подскакивает, когда снегопад сопровождается минусовой температурой.

А в городах континентального и умеренно континентального климата (Новосибирск, Екатеринбург) с заменой шин медлят, но зато после первого большого снега все «переобуваются» быстро и одновременно. Поэтому в течение двух недель после осадков, особенно если они сопровождаются минусовой температурой, попасть в мастерскую без очереди непросто.

В городах с мягко континентальным и теплым умеренно континентальным климатами (Краснодар и Ростов-на-Дону) водители начинают менять шины после того, как и днем, и ночью устанавливается минусовая температура. В эти дни шиномонтажи загружены полностью, лучше следить за прогнозом погоды и записываться на смену резины заранее.

В Москве и Санкт-Петербурге на водителей действуют все погодные факторы, однако чаще всего к поиску шиномонтажа пользователи обращаются в тот момент, когда даже на непродолжительный период температура воздуха опускается ниже нуля. Именно в эти периоды на шиномонтажках растягиваются очереди.