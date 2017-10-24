Новый онлайн сервис поможет пропустить «День жестянщика» и сменить шины без очередей

Новый сервис, правда, доступен пока для жителей 28 крупных городов страны. Его авторы проанализировали, как осенью 2015 и 2016 года погода (температура и осадки) повлияли на количество запросов, связанных с поиском шиномонтажа.
Используя эти данные и прогноз погоды на октябрь 2017 года, они написали алгоритм, предсказывающий дни, когда в одном из входящих в их систему городов интерес к смене резины будет наиболее высоким и, как следствие, в шиномонтажные мастерские выстроятся самые длинные очереди.
К сервису подключены Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Горно-Алтайск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов, Тула, Тюмень, Уфа, Хабаровск и Челябинск.