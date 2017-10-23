Длительный тест-драйв LADA Vesta: девушка по имени Лада

В конфетно-букетный период без стихов обойтись сложно, а тут еще ностальгия. Впервые оказавшись внутри LADA Vesta, на ум пришли строки из советского детства: «Речка, небо голубое — это все мое, pодное! Это Родина моя! Всех люблю на свете я». Уж не знаю, за комплимент сошло это или нет, но впоследствии я их повторял не так часто, потому что оснований сравнивать молодую соотечественницу с ее советскими предками оказалось не так много.

О ее внешности уже все песни спеты, но от себя добавлю: с лица она стопроцентная иностранка, но в фигурке (если говорить конкретно о седане) все-таки осталось что-то наше родимое — слегка кургузое и косолапое. Докопаться, конечно, можно и до столба, особенно отечественного, но внутренний мир LADA Vesta такого повода почти не дает. Бюджетная проза могла быть еще бюджетней и прозаичней, но здесь она сдобрена приличным современным дизайном, который по стилю и исполнению ничем не уступает своим корейским и французским одноклассникам, не говоря уже о китайских. А главное — с подгонкой деталей салона все в порядке, и поводов для злой иронии не нашлось.