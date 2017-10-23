Длительный тест-драйв LADA Vesta: девушка по имени Лада

Фото Дениса Халфина
Отправляясь на первое свидание с молодой девушкой по имени Лада, испытываешь двоякие чувства: с одной стороны в России это звезда, иначе она не входила бы в тройку самых желанных моделей. С другой — вспоминаешь вечные капризы ее знаменитой мамы (или бабушки), широко известной под кличкой «Девятка», с которой мутил еще в лихие девяностые…
Денис Халфин

В конфетно-букетный период без стихов обойтись сложно, а тут еще ностальгия. Впервые оказавшись внутри LADA Vesta, на ум пришли строки из советского детства: «Речка, небо голубое — это все мое, pодное! Это Родина моя! Всех люблю на свете я». Уж не знаю, за комплимент сошло это или нет, но впоследствии я их повторял не так часто, потому что оснований сравнивать молодую соотечественницу с ее советскими предками оказалось не так много.

О ее внешности уже все песни спеты, но от себя добавлю: с лица она стопроцентная иностранка, но в фигурке (если говорить конкретно о седане) все-таки осталось что-то наше родимое — слегка кургузое и косолапое. Докопаться, конечно, можно и до столба, особенно отечественного, но внутренний мир LADA Vesta такого повода почти не дает. Бюджетная проза могла быть еще бюджетней и прозаичней, но здесь она сдобрена приличным современным дизайном, который по стилю и исполнению ничем не уступает своим корейским и французским одноклассникам, не говоря уже о китайских. А главное — с подгонкой деталей салона все в порядке, и поводов для злой иронии не нашлось.

Заблудиться в элементах управления здесь невозможно — кнопок минимум. Настройка медиасистемы выведена на семидюймовый цветной дисплей с TouchScreen, его отклик мог быть побыстрей, но в целом интерфейс адекватный. Кстати, это привилегия топовых версий. Регулировки климат-контроля собраны в небольшой аккуратный блок в нижней части центральной консоли — все под рукой. Еще ниже прячется пара подстаканников, розетка на 12В, USB-разъем, а у основания — небольшая площадка для мелочей — и телефон есть куда положить, и стакан с кофе уместится. А вот что касается приборной панели, то оцифровка лично мне показалась мелкой и невнятной, хотя общий дизайн выглядит эффектно.

Vesta окажет гостеприимный прием водителю с самой нестандартной комплекцией. Очень кстати пришлись регулировки рулевой колонки по наклону и вылету, да и диапазонов настроек сиденья хватило за глаза. Хотя само кресло троном не назовешь — подушка коротковата, отчего в продолжительном путешествии чувствуешь дискомфорт в ногах из-за дополнительного напряжения. А вот о чем сполна позаботился производитель, так это о боковой поддержке кресел, которая здесь настраивает на боевой дух. Еще одна приятная мелочь — подлокотник с права от водителя, который весьма кстати служит упором вместо привычного короба между передними сиденьями.

Со свободным пространством особых проблем нет ни спереди, ни сзади, если речь не идет о пассажирах второго ряда с ростом выше 185 см. На «галерке» рослым седокам придется смириться с низким потолком. А вот для ног здесь места в избытке. Спинка дивана легко складывается в пропорции 60:40. Объем багажника у Vesta равен аналогичному параметру самых популярных представителей класса Hyundai Solaris и KIA Rio — 480 л. При этом у Renault Logan отсек значительно больше — 510 л, а у Volkswagen Polo меньше — 460 л.

Не стоит ждать, что девушка по имени Лада добровольно «коня на скаку остановит и в горящую избу войдет». Уговаривать на это ее бесполезно, а вот заставить можно только самым действенным и традиционным крестьянским способом — с помощью верного кнута, роль которого наилучшим образом исполнит механическая пятиступечатая трансмиссия.

Пришпоренная Лада разозлится не на шутку, только придется терпеть ее голосистую ругань, но русскому мужику к этому не привыкать. Так что для пущего эффекта придется разбудить каждую из 106 местных лошадок, чтобы они всем табуном раскрутили вазовскую 1,6-литровую 16-клапанную «четверку». Кстати сказать, силовой агрегат, потребляющий Аи-92, порадовал эластичностью, подхватывая обороты на самых низах и активизируясь по мере движения стрелки тахометра к красной линии. Французская «механика» JH3 510 от Renault переключается четко и радует легкими и свободными ходами рукоятки. К длинноватому ходу педали сцепления привыкнуть легко, хотя хочется, чтобы схватывала она пораньше.

При разгоне на прямой Vesta послушно держит траекторию, штурвал здесь плотный и крепкий, ловить и корректировать направление даже на высоких скоростях не приходится. Однако, как выяснилось, на «Весте» не стоит перебарщивать со скоростью в поворотах, а также следует быть аккуратным не только на лежачих полицейских, но и на самых незначительных изъянах покрытия. Самым слабым местом нашей Лады оказалась ну очень капризная подвеска. Девушка откровенно косолапит, и будем надеяться, что эта болезнь у нее излечима.

В остальном на хорошем покрытии в городских условиях седан вполне сговорчив и комфортен в управлении. За месяц тесного общения Лада в общем и целом приятно удивила, и если бы не проблемы с ходовой, то девушка могла бы стать образцом примерного воспитания и хороших манер. Посмотрим, что будет дальше.

АВТОВАЗ, Тольятти, авторынок, дешевые машины, бюджетные авто
23 октября 2017
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