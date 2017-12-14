Проверенные способы грамотного содержания автомобиля

Что же нужно сделать, чтобы быть гарантированно уверенным в надежности своей машины? Специалисты утверждают — в первую очередь уделить внимание самой главной «триаде», которая, собственно, и отвечает за долголетие автомобиля. Если проще, то речь идет о таких важных узлах, как двигатель, его топливная система и инжекторы. Дефекты в любой из трех этих составляющих приводят к большим проблемам, вплоть до капитального ремонта. О размахе непредвиденных затрат в этих случаях можно даже не говорить.
Михаил Ростарчук

Чтобы избежать этого, эксперты немецкой компании Liqui Moly рекомендуют каждому автовладельцу сделать всего три шага по пути повышения эксплуатационной надежности машины. Эти простые, но эффективные решения существенно продлят жизнь железного коня и гарантированно избавят от непредвиденных затрат на ремонт.

Шаг первый — грамотно чистим систему смазки

Итак, начинаем «новую жизнь с понедельника», то есть с замены масла. В ходе этой процедуры систему смазки надо хорошенько почистить и залить в нее свежее моторное масло. Для этого загоняем свою ласточку в сервис и приступаем к первому этапу — проводим предварительную очистку двигателя с помощью препарата Oilsystem Spulung Light.

Эта промывка быстро и эффективно производит полную очистку мотора. Грязь и отложения смываются без остатка, тем самым облегчая жизнь двигателю. Обыватель спросит, а зачем чистить мотор от старого масла? Всё очень просто — очищая масляные каналы, препарат дает возможность новому моторному маслу максимально реализовать свои лучшие качества. Согласитесь, только этого довода достаточно, чтобы понять важность промывки двигателя. Более того, промывка сильно уменьшает остаток отработанного масла, тем самым продлевая срок службы нового.

Данное средство рекомендуется применять как профилактическое средство при каждой замене масла. В отличие от промывочных масел и дешевых промывок, Oilsystem Spulung Light не остаётся в системе после слива масла, а испаряется. Отсутствие в составе агрессивных растворителей, которые есть у многих аналогов, делает препарат абсолютно безопасным для всех деталей двигателя. При этом присадка содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы. Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Экономичность и универсальность делают средство Oilsystem Spulung Light настоящим спасением для двигателя, а немецкое качество продукции Liqui Moly гарантирует эффективный результат.

Шаг второй — применяем молибден и вольфрам

Итак, двигатель очищен и готов к новой жизни. Заливаем моторное масло, которое отвечает допускам и соответствиям автопроизводителя. Но одним этим ограничиваться не стоит. Почему бы не попробовать средства, которые усилят действие смазки? Одним из таких средств может служить уникальная разработка немецких ученых Molygen Motor Protect, которая, по оценкам экспертов, является сверхэффективной и по-настоящему многофункциональной присадкой для вашего мотора. Ее назначение — обеспечение долговременной защиты двигателя.

Уникальный состав присадки из молибдена и вольфрама является одним из самых «скользких» веществ, это обеспечивает существенное снижение трения деталей двигателя. Препарат создает прочнейший поверхностный слой и обеспечивает максимальное снижение трения и износа. Значимым плюсом использования присадки является её способность предотвращать поломку двигателя даже при утечке масла и перегреве. Действие Molygen Motor Protect существенно увеличивает ресурс двигателя и уменьшает расход топлива за счет снижения трения. В отличие от аналогов присадка не содержит твердых частиц, благодаря чему работает только на химическом молекулярном уровне.

Средство является универсальной и проявляет свои положительные качества в любом автомобиле. Все дело в том, что Molygen Motor Protect отлично смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более того, уникальная формула присадки обеспечивает совместимость даже с самыми маловязкими маслами. Экономичность присадки впечатляет — эффект от использования всего одного флакона достигает 50 000 км пробега, в том числе в условиях частой смены масла и использования промывок.

Шаг третий — защита топливной системы

После того, как «внутренности» мотора были очищены до блеска и надежно защищены, осталось провести аналогичные процедуры и с топливной системой. Любопытно, но факт: для этих целей сегодня достаточно применить всего лишь одно средство — долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger. Этот препарат просто добавляе в бак на первую заправку после замены масла.

Как показал опыт применения данной присадки, она является превосходным средством для очистки инжектора и защиты топливной системы вашего автомобиля от нагара, смол и других загрязнений. Важно отметить, что эффект глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе сохраняется на длительный срок даже при временной приостановке применения присадки. При этом Langzeit Injection Reiniger превосходен в роли профилактического средства, которое содержит всю топливную систему в чистоте.

Кстати, средство содержит катализаторы горения, которые улучшают характеристики некачественного бензина, благодаря этому предотвращается детонация и падение мощности. С Langzeit Injection Reiniger вы можете смело заправляться даже на непроверенных заправках. Таким образом, Langzeit Injection Reiniger очищает и защищает топливную систему от коррозии, сокращает расход топлива и нивелирует плохое качество топлива. Согласитесь, очень даже неплохо! Не зря ведь специалисты рекомендуют всегда держать под рукой Langzeit Injection Reiniger и брать его с собой в дальнюю поездку, когда шанс нарваться на плохой бензин заметно возрастает. Одного флакона хватает на 250 литров бензина, поэтому он не станет обузой для вашего кошелька, а мерный колпачок сделает применение удобным.

В заключение отметим, что вся перечисленная продукция компании Liqui Moly разработана и произведена в Германии, что является гарантией высокого качества и результата.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
14 декабря 2017
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