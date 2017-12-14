Проверенные способы грамотного содержания автомобиля

Эта промывка быстро и эффективно производит полную очистку мотора. Грязь и отложения смываются без остатка, тем самым облегчая жизнь двигателю. Обыватель спросит, а зачем чистить мотор от старого масла? Всё очень просто — очищая масляные каналы, препарат дает возможность новому моторному маслу максимально реализовать свои лучшие качества. Согласитесь, только этого довода достаточно, чтобы понять важность промывки двигателя. Более того, промывка сильно уменьшает остаток отработанного масла, тем самым продлевая срок службы нового.

Данное средство рекомендуется применять как профилактическое средство при каждой замене масла. В отличие от промывочных масел и дешевых промывок, Oilsystem Spulung Light не остаётся в системе после слива масла, а испаряется. Отсутствие в составе агрессивных растворителей, которые есть у многих аналогов, делает препарат абсолютно безопасным для всех деталей двигателя. При этом присадка содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы. Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Экономичность и универсальность делают средство Oilsystem Spulung Light настоящим спасением для двигателя, а немецкое качество продукции Liqui Moly гарантирует эффективный результат.

Шаг второй — применяем молибден и вольфрам

Итак, двигатель очищен и готов к новой жизни. Заливаем моторное масло, которое отвечает допускам и соответствиям автопроизводителя. Но одним этим ограничиваться не стоит. Почему бы не попробовать средства, которые усилят действие смазки? Одним из таких средств может служить уникальная разработка немецких ученых Molygen Motor Protect, которая, по оценкам экспертов, является сверхэффективной и по-настоящему многофункциональной присадкой для вашего мотора. Ее назначение — обеспечение долговременной защиты двигателя.