Где купить самую дешевую незамерзайку

Любопытное исследование провели специалисты «Юлы», выяснив в каком городе России больше всего покупают автомобильную «стеклоомываайку» и наоборот. Примечательно, что на автозаправочных станциях жидкость стоит примерно в 3,5 раза дороже, чем на интернет-барахолках. Более того: в технических центрах и АЗС в большинстве своем клиентам предлагают четырехлитровые бутылки, в то время как в сети куда за меньшую стоимость ее можно приобрести в пятилитровой таре.

Реже всего стеклоомывающую жидкость приобретают водители Липецка, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска и Краснодара. Самые высокие ценники на «незамерзайку» в Петрозаводске — 320 рублей за 5л, Петропавловске-Камчатском — 250 рублей, Красноярске — 178 рублей, а также в Московской области — 175 рублей. Средняя цена «омывайки» в Москве и Санкт-Петербурге — 106 и 141 ₽ соответственно. Ну а самые низкие прайсы на жидкость в Самаре и Липецке — по 100 рублей за 5 л, Тюмени — 98 рублей и Краснодаре — 90 рублей.

Однако дешевая «незамерзайка» — не значит хорошая. Впрочем, и дорогая жидкость не гарантирует качества. Поэтому портал «АвтоВзгляд» провел тест достаточно популярных стеклоочистительных жидкостей, который вы найдете здесь.