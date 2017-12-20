Чем холостой ход вредит мотору

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Иногда автомобильная техника вынуждена непрерывно работать месяцами — например, в Заполярье. Там порой случается, что шоферы, вкалывая в вахтовом режиме, вынуждены в машинах жить. Моторы самоотверженно накручивают холостые обороты, спасая людей от лютой стужи и вырабатывая свой ресурс.
Иван Флягин

Условия крайнего севера диктуют свои правила: приходится мириться с астрономическими затратами на топливо, ущербом для экологии и, конечно же, с высоким износом силовых агрегатов. Не стоит забывать, что пробег на одометре — весьма условный показатель рабочего ресурса в отличие от количества моточасов (часов, которые отработал мотор). Особенно это следует учитывать, устанавливая интервалы замены масла.

Возможно, поводов для тревоги и опасений было бы меньше, если бы не возрастающее количество турбированных малолитражных моторов, используемых в современном автопроме. Ресурс таких агрегатов все меньше и меньше, и не ровен час, когда холостые обороты станут для водителей непозволительной роскошью. Тем более, что повышенный износ сопровождается другими проблемами, вызванными злоупотреблением таким режимом.

Прежде всего, в двигателе на малых оборотах понижается давление масла и затрудняется его циркуляция. При продолжительной работе мотора вхолостую более десяти минут в камеры сгорания цилиндров поступает ограниченное количество горючей смеси, но с учетом низких оборотов даже при небольшом ее содержании она не успевает сгореть полностью. Все это повышает нагрузку на силовой агрегат.

Во время длительного пребывания в вялотекущей пробке иногда даже можно почувствовать запах несгоревшего бензина, который «выплевывает» глушитель вместе с выхлопными газами. К тому же продолжительная работа двигателя на холостом ходу может привести к перегреву катализатора и выходу его из строя.

Кроме того, при неумеренном использовании низких и холостых оборотов высока вероятность образования отложений сажи на свечах зажигания. Нагар существенно ухудшает их функционирование, что может стать причиной повышенного расхода топлива, снижения мощности и других проблем.

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20 декабря 2017
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