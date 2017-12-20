Чем холостой ход вредит мотору

Условия крайнего севера диктуют свои правила: приходится мириться с астрономическими затратами на топливо, ущербом для экологии и, конечно же, с высоким износом силовых агрегатов. Не стоит забывать, что пробег на одометре — весьма условный показатель рабочего ресурса в отличие от количества моточасов (часов, которые отработал мотор). Особенно это следует учитывать, устанавливая интервалы замены масла.

Возможно, поводов для тревоги и опасений было бы меньше, если бы не возрастающее количество турбированных малолитражных моторов, используемых в современном автопроме. Ресурс таких агрегатов все меньше и меньше, и не ровен час, когда холостые обороты станут для водителей непозволительной роскошью. Тем более, что повышенный износ сопровождается другими проблемами, вызванными злоупотреблением таким режимом.