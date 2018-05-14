Как получить деньги за повреждения авто при эвакуации

Автовладельца, бросившего машину под запрещающим знаком, ждет головная боль: скорее всего, ее придется забирать со штрафстоянки, а эвакуация машины — событие непредсказуемое. Не исключено, что придется требовать компенсацию за полученные при погрузке-транспортировке авто повреждения.
Уволокли «железного коня», пока вы отлучились на пять минут в магазин? Что ж, придется получить разрешение на возврат машины в том отделении ГИБДД (или МАДИ), сотрудник которого принял решение об эвакуации транспортного средства. Уже на месте, если хотите получить скидку, оплачиваете штраф и услугу перевозки на спецстоянку.
Впрочем, на этом беды могут не закончиться. Случаи, когда эвакуаторщики повреждали автомобиль — не редкость. Портал «Автовзгляд» разобрался, что нужно делать, если машина пострадала при принудительной транспортировке.
Приехав на спецстоянку за своей «ласточкой», следует внимательно ее осмотреть. При наличии каких-то новых царапин, вмятин и любых других повреждений ни в коем случае не подписывайте акт приема-передачи транспортного средства.
Вызывайте участкового, который обязан приехать и составить протокол с точным перечислением всех повреждений. Имея на руках копию этой бумаги, необходимо выяснить, какая организация осуществляла эвакуацию, и в течение пяти дней обратиться к ней с претензией. Лучше всего дополнительно провести независимую экспертизу, которая поможет при рассмотрении дела в суде.
Ситуацию осложняет тот факт, что повреждение при эвакуации не является ДТП, а значит ОСАГО не покрывает ущерб. Некоторые страховые компании и в договоре КАСКО прописывают, что повреждения такого характера не являются страховым случаем, ведь налицо нарушение ПДД.
В случае, если компания официально отказывается от выплаты компенсации, нужно будет подавать исковое заявление на службу эвакуации в суд. Чего, кстати сказать, очень не любят борцы за правильную парковку и пополнение бюджета.