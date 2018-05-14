Как получить деньги за повреждения авто при эвакуации

Уволокли «железного коня», пока вы отлучились на пять минут в магазин? Что ж, придется получить разрешение на возврат машины в том отделении ГИБДД (или МАДИ), сотрудник которого принял решение об эвакуации транспортного средства. Уже на месте, если хотите получить скидку, оплачиваете штраф и услугу перевозки на спецстоянку.

Впрочем, на этом беды могут не закончиться. Случаи, когда эвакуаторщики повреждали автомобиль — не редкость. Портал «Автовзгляд» разобрался, что нужно делать, если машина пострадала при принудительной транспортировке.

Приехав на спецстоянку за своей «ласточкой», следует внимательно ее осмотреть. При наличии каких-то новых царапин, вмятин и любых других повреждений ни в коем случае не подписывайте акт приема-передачи транспортного средства.