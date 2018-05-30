Как самостоятельно почистить автомобильный кондиционер

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», работа автомобильного кондиционера имеет свою специфику, которая включает в себя и некоторые негативные моменты, касающиеся здоровья водителя и пассажира. Один из таких моментов — бактерии, накапливающиеся со временем в испарителе и провоцирующие заболевания дыхательных путей. Поэтому профилактическая чистка «кондея» входит в перечень рекомендуемых регулярных процедур, официально прописанных для современных автомобилей. Правда, сами автовладельцы заказывают такую процедуру не всегда, потому как она достаточно затратная.
Впрочем, почистить воздушные каналы, стыкуемые с кондиционером, вполне можно и самостоятельно. Для этого сегодня выпускается ряд специализированных средств автохимии, с помощью которых владелец машины может своими руками провести дезодорацию воздуховодов системы вентиляции. Один из таких продуктов — «Очиститель кондиционера Klima Anlagen Reiniger», разработанный химиками немецкой фирмы Liqui Moly. Эксперты портла «АвтоВзгляд» решили в деле проверить этот препарат на одной из редакционных машин, в салоне которой при включении кондиционера стал появляться неприятный затхлый запах.
В отличие от различных импортных аналогов, представленных на нашем рынке, препарат Klima Anlagen Reiniger имеет некоторые функциональные особенности, которые правильнее будет назвать преимуществами. Если говорить предметнее, то немецкий продукт имеет куда больший объем, а также специальное приспособление в виде длинного пластикового зонда, снабженного распыляющим наконечником. Такое конструктивное исполнение распыляющего элемента позволяет проникнуть непосредственно во внутренние полости воздуховодов и обработать их гораздо качественнее, чем аэрозолями
Во время обработки ответная часть гибкого зонда закрепляется на крышке баллона. Как выяснилось, фиксируется он там довольно цепко, в чем удостоверились наши эксперты, решившие самостоятельно провести обработку редакционного Santa Fe Classic. Для этого и был задействован немецкий Klima Anlagen Reiniger, который, если верить описанию, представляет собой водный раствор бронопола, уничтожающего все известные грибки и бактерии, в том числе легионеллу. После воздействия препарата на загрязнения, пыль и остатки бактерий вместе с жидкостью удаляются самотеком через дренаж кондиционера, благодаря чему, собственно говоря, из машины и устраняется характерный затхлый запах.
При использовании «кондиционерного» очистителя тест-редакторы «АвтоВзгляда» действовали по инструкции, указанной непосредственно на флаконе с препаратом. В ней сказано, что две трети средства надо распылить на испаритель, предварительно сняв салонный фильтр, а оставшуюся треть потратить на обработку воздуховодов. Практика показала, что на первый этап, посвященный демонтажу фильтра и опрыскиванию канала испарителя, понадобится минут десять-пятнадцать, еще примерно столько же уйдет и на неспешную чистку всех воздуховодов. Их обработку стали выполнять через центральные дефлекторы, куда сделали несколько мощных впрысков очищающего спрея.
Затем эксперты провели аналогичную обработку воздуховодов через боковые дефлекторы, стараясь поглубже продвинуть зонд с распылителем в каналы подачи воздуха. После завершения химической чистки пришлось еще с четверть часа подержать систему вентиляции на максимальном обдуве — так сказать, для окончательной продувки и просушки обработанных воздушных каналов. Результат выполненной таким образом процедуры превзошел все ожидания: запах опрелости из машины полностью исчез, а после проведенной обработки в салоне остался лишь легкий ненавязчивый аромат лимонной свежести.