Как самостоятельно почистить автомобильный кондиционер

Впрочем, почистить воздушные каналы, стыкуемые с кондиционером, вполне можно и самостоятельно. Для этого сегодня выпускается ряд специализированных средств автохимии, с помощью которых владелец машины может своими руками провести дезодорацию воздуховодов системы вентиляции. Один из таких продуктов — «Очиститель кондиционера Klima Anlagen Reiniger», разработанный химиками немецкой фирмы Liqui Moly. Эксперты портла «АвтоВзгляд» решили в деле проверить этот препарат на одной из редакционных машин, в салоне которой при включении кондиционера стал появляться неприятный затхлый запах.

В отличие от различных импортных аналогов, представленных на нашем рынке, препарат Klima Anlagen Reiniger имеет некоторые функциональные особенности, которые правильнее будет назвать преимуществами. Если говорить предметнее, то немецкий продукт имеет куда больший объем, а также специальное приспособление в виде длинного пластикового зонда, снабженного распыляющим наконечником. Такое конструктивное исполнение распыляющего элемента позволяет проникнуть непосредственно во внутренние полости воздуховодов и обработать их гораздо качественнее, чем аэрозолями