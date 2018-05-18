Как понять, что кондиционер вот-вот сломается и требует заправки

avtomotospec.ru
Большинство автовладельцев о здоровье климатической установки в своей машине вспоминают лишь когда та почему-то вдруг перестает работать. Частенько это происходит в начале жаркого времени года. Чтобы обойтись без подобных сюрпризов, за самочувствием «кондея» нужно следить постоянно.
Максим Строкер

Кондиционер в машине чаще всего начинают активно использовать весной и заканчивают осенью. Автомобильная климатическая система, как и прочие узлы, выходит из строя, если владелец не следит за ее состоянием. И как любое устройство она, как правило, не ломается в одночасье, а заранее подает некие сигналы о своем недомогании. Задача автовладельца — уловить их и решить надвигающуюся проблему с минимальными потерями и затратами.

Начало теплого сезона — лучшее время проверить работу «кондея» прежде, чем он подведет вас в самый неподходящий момент. Дело в том, что даже идеально работающая автомобильная климатическая система постепенно теряет хладагент, который в ней циркулирует под давлением.

Так происходит потому, что абсолютно герметичных соединений шлангов и прочих уплотнений в природе не существует по определению. Просто какие-то из них «текут» сильнее, а какие-то меньше. В машине это дело усугубляется еще и тем, что все происходит в условиях постоянных вибраций и высоких температур. Так что убыль хладагента — дело неизбежное. И в конце концов, если не обращать на этот процесс внимания, он может выйти из системы полностью. А это уже серьезно. Мало того, что «холод исчезнет». Гораздо неприятнее то, что без хладагента почти моментально выйдет из строя сердце кондиционера — его компрессор.

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Для него хладагент и смазка, и предохранение от перегрева. С учетом того, что сломанный компрессор «кондея», как правило, подлежит не ремонту, а только замене, наплевательское отношение к необходимости время от времени дозаправлять систему хладагентом может обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Как же определить, что кондиционер требует заправки? Для начала можно провести простейший тест.

При температуре за бортом более 25º С, включаем его на максимальное охлаждение. Если системе удается понизить температуру в салоне градусов до 15—17С — с ней все в порядке. Нет — идем дальше в нашей диагностике. У большинства машин либо на картере компрессора кондиционера, либо на патрубке, который подходит непосредственно к этому узлу, предусмотрен специальный «глазок» — стеклянный «пузырик», позволяющий визуально определить наличие жидкого хладагента в системе. Открываем капот, находим стекляшку и смотрим, что там и как. Если хладагента нет — срочно едем заправляться.

Но когда лазить под капот нет никакого желания, а своим способностям определять разность температур вы не доверяете, можно просто взять за правило каждые два года посещать СТО, специализирующуюся на обслуживании и ремонте автомобильных кондиционеров. Там и проверят, и заправят если надо.

ремонт
18 мая 2018
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