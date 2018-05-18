Как понять, что кондиционер вот-вот сломается и требует заправки

Кондиционер в машине чаще всего начинают активно использовать весной и заканчивают осенью. Автомобильная климатическая система, как и прочие узлы, выходит из строя, если владелец не следит за ее состоянием. И как любое устройство она, как правило, не ломается в одночасье, а заранее подает некие сигналы о своем недомогании. Задача автовладельца — уловить их и решить надвигающуюся проблему с минимальными потерями и затратами.

Начало теплого сезона — лучшее время проверить работу «кондея» прежде, чем он подведет вас в самый неподходящий момент. Дело в том, что даже идеально работающая автомобильная климатическая система постепенно теряет хладагент, который в ней циркулирует под давлением.

Так происходит потому, что абсолютно герметичных соединений шлангов и прочих уплотнений в природе не существует по определению. Просто какие-то из них «текут» сильнее, а какие-то меньше. В машине это дело усугубляется еще и тем, что все происходит в условиях постоянных вибраций и высоких температур. Так что убыль хладагента — дело неизбежное. И в конце концов, если не обращать на этот процесс внимания, он может выйти из системы полностью. А это уже серьезно. Мало того, что «холод исчезнет». Гораздо неприятнее то, что без хладагента почти моментально выйдет из строя сердце кондиционера — его компрессор.