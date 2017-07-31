Как выбрать автосалон при покупке подержанного авто

Впрочем не стоит забывать, что любое гарантийное обслуживание у нас может вылиться в очередную головную боль. К тому же, не исключено, что дилер может сэкономить на предварительном ремонте, так как главную его цель как можно быстрей и выгодней продать авто, никто не отменял. Еще один минус — завышенная до 15% стоимость машины по сравнению с предложениями частников. Кроме того, у дилеров обычно ограниченный выбор, так как они торгуют автомобилями не старше трех-четырех лет.

С другой стороны, в автосалонах можно воспользоваться различными кредитными условиями, чего не бывает при перепродаже с рук. И еще немаловажный аспект: покупая авто у солидного дилера, можно рассчитывать на юридическую чистоту машины.

Если дилер вас по какой-то причине не устраивает, то при выборе неавторизованного автосалона лучше воспользоваться «сарафанным радио» и порыться на всевозможных автомобильных форумах, учитывая рекомендации бывших клиентов, уже купивших машины в том или ином автоцентре. Выбирайте салон, который не первый год известен на рынке, с именем и репутацией.