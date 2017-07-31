Как выбрать автосалон при покупке подержанного авто

Если вы отвергли такие популярные способы покупки подержанного авто, как объявления в интернете или онлайн аукционы, и решили воспользоваться услугами автосалонов, логично будет обратиться к официальному дилеру. Сейчас едва ли не каждый из них имеет программу продажи подержанных автомобилей: либо в качестве посредника-комиссионера, либо в рамках схемы трейд-ин, когда часть стоимости новой машины погашается за счет старой.
Экономия времени — основное преимущество такого способа покупки, так как в этом случае можно за один присест осмотреть сразу несколько экземпляров. К тому же, выставленные на продажу автомобили получили хотя бы какой-то минимальный ремонт, поскольку выявленные при диагностике крупные дефекты дилер обычно устраняет. Также на такие авто обычно дается какая-никакая гарантия — как правило, полгода или 15 000 км пробега, — что также можно считать плюсом.