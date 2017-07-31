Как выбрать автосалон при покупке подержанного авто

Фото: thoughtfrontier.org
В каждом крупном мегаполисе можно услышать детективные истории про автосалоны-однодневки, зарабатывающие огромные деньги откровенным обманом, «впаривая» своим клиентам подержанные машины с юридическим или техническим «сюрпризом». Как обезопасить себя от мошенников, скрывающихся под вывеской автосалона?
Денис Халфин

Если вы отвергли такие популярные способы покупки подержанного авто, как объявления в интернете или онлайн аукционы, и решили воспользоваться услугами автосалонов, логично будет обратиться к официальному дилеру. Сейчас едва ли не каждый из них имеет программу продажи подержанных автомобилей: либо в качестве посредника-комиссионера, либо в рамках схемы трейд-ин, когда часть стоимости новой машины погашается за счет старой.

Экономия времени — основное преимущество такого способа покупки, так как в этом случае можно за один присест осмотреть сразу несколько экземпляров. К тому же, выставленные на продажу автомобили получили хотя бы какой-то минимальный ремонт, поскольку выявленные при диагностике крупные дефекты дилер обычно устраняет. Также на такие авто обычно дается какая-никакая гарантия — как правило, полгода или 15 000 км пробега, — что также можно считать плюсом.

Фото: www.kenresearch.com

Впрочем не стоит забывать, что любое гарантийное обслуживание у нас может вылиться в очередную головную боль. К тому же, не исключено, что дилер может сэкономить на предварительном ремонте, так как главную его цель как можно быстрей и выгодней продать авто, никто не отменял. Еще один минус — завышенная до 15% стоимость машины по сравнению с предложениями частников. Кроме того, у дилеров обычно ограниченный выбор, так как они торгуют автомобилями не старше трех-четырех лет.

С другой стороны, в автосалонах можно воспользоваться различными кредитными условиями, чего не бывает при перепродаже с рук. И еще немаловажный аспект: покупая авто у солидного дилера, можно рассчитывать на юридическую чистоту машины.

Если дилер вас по какой-то причине не устраивает, то при выборе неавторизованного автосалона лучше воспользоваться «сарафанным радио» и порыться на всевозможных автомобильных форумах, учитывая рекомендации бывших клиентов, уже купивших машины в том или ином автоцентре. Выбирайте салон, который не первый год известен на рынке, с именем и репутацией.

Фото: www.whichcar.com.au

Прежде чем пользоваться услугами того или иного автосалона, обязательно заранее возьмите договор купли-продажи и проконсультируйтесь с юристом. Помните, что продавец должен отвечать за юридическую чистоту проданного автомобиля. Не забудьте узнать историю автомобиля по VIN-номеру. К европейской машине прилагается копия Государственной таможенной декларации и сервисная книжка, по которой можно навкести справки через таможенную базу.

В отличие от официальных дилеров в автосалонах вторичного рынка существует гибкая ценовая система. Имейте в виду: дешевле — не значит лучше. Если у техслужбы дилера нет прав пользоваться неоригинальными деталями, то в обычных автосалонах это вполне допустимо, чем зачастую и объясняются их более выгодные предложения.

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31 июля 2017
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