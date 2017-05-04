Как ускорить продажу подержанного авто

azureedge.net
Крайне распространенная ситуация: объявление о продаже машины размещено на всех возможных интернет-ресурсах, а в электронной почте и в телефонной трубке — лишь автоматические сообщения от перекупщиков-тожероссиян. Что делать автовладельцу, чтобы продать свое авто не за копейки и побыстрее?
Максим Строкер

С ситуацией, когда подержанная машина продается, продается, продается, но все никак не продастся сталкиваются многие автовладельцы. В такой ситуации начинать нужно с самого простого — с критической оценки своего объявления. Если там присутствует одна-две размытые фотки с лаконичной подписью типа «машина в идеале, подробности по телефону», имеет смысл радикально изменить его. Написать, например, о прохождении ТО, состоянии салона и т. п., а также дополнить фотогалерею машины как минимум десятком фотографий ее кузова и салона с разных ракурсов.

Далее следует вспомнить, что новые объявления о продаже машин показываются в поисковой выдаче «выше» размещенных ранее. Если вы опубликовали свой «лот» пару недель назад, не удивляйтесь, когда выясится, что потенциальные покупатели до него просто не добираются. Вариантов действия тут два. Первый — каждые несколько дней удалять и заново публиковать свое объявление. Однако подобные хитрости, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», обычно не особо нравятся модераторам интернет-досок объявлений. Второй путь — платить владельцам сайта по продаже машин за то, чтобы ваше объявление всегда было в числе первых в результатах поиска. Тут, правда, стоит иметь в виду, что если вы продаете машину по цене, заметно превышающей среднерыночную на аналогичные модели того же года выпуска, тратить деньги на «подъем объявления» бесполезно. Все равно не купят.

dealer.carproof.com

Это подводит нас к третьему методу ускорения продаж — корректировке стоимости. Понятно, что уж мы то точно знаем, насколько хороша и ухожена наша машина и хотим получить за нее побольше денег. Потенциального покупателя состояние приобретаемой машины, разумеется, волнует. Но еще больше его интересует цена. Увидев в объявлении ценник, превышающий среднерыночный, он, скорее всего, пройдет мимо и не станет тратить время на чтение ваших диферамбов состоянию авто. Поэтому, как ни жаль, но цену ее продажи следует выставлять на уровне текущей средней цены на подержанную машину той же модели, того же года выпуска и комплектации.

Имеются и достаточно экзотические способы по-быстрому продать авто. Существуют даже сайты в интернете, где на полном серьезе излагаются методы и рецепты колдовских заговоров «на продажу машины»: подробно расписываются обряды, необходимые для этого, в какое полнолуние лучше их проводить и т. п. Верить в эффективность черной магии на вторичном авторынке — дело сугубо личное. Можно также применить модную восточную систему фэн шуй. У нее наверняка найдется подсказка когда лучше продавать авто, в каком месте и т. п.

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4 мая 2017
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