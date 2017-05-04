Как ускорить продажу подержанного авто

С ситуацией, когда подержанная машина продается, продается, продается, но все никак не продастся сталкиваются многие автовладельцы. В такой ситуации начинать нужно с самого простого — с критической оценки своего объявления. Если там присутствует одна-две размытые фотки с лаконичной подписью типа «машина в идеале, подробности по телефону», имеет смысл радикально изменить его. Написать, например, о прохождении ТО, состоянии салона и т. п. , а также дополнить фотогалерею машины как минимум десятком фотографий ее кузова и салона с разных ракурсов.

Далее следует вспомнить, что новые объявления о продаже машин показываются в поисковой выдаче «выше» размещенных ранее. Если вы опубликовали свой «лот» пару недель назад, не удивляйтесь, когда выясится, что потенциальные покупатели до него просто не добираются. Вариантов действия тут два. Первый — каждые несколько дней удалять и заново публиковать свое объявление. Однако подобные хитрости, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», обычно не особо нравятся модераторам интернет-досок объявлений. Второй путь — платить владельцам сайта по продаже машин за то, чтобы ваше объявление всегда было в числе первых в результатах поиска. Тут, правда, стоит иметь в виду, что если вы продаете машину по цене, заметно превышающей среднерыночную на аналогичные модели того же года выпуска, тратить деньги на «подъем объявления» бесполезно. Все равно не купят.