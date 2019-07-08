УАЗ Профи получил новый кузов

УАЗ делает длинный Профи с оглядкой на основного конкурента — Газель. Напомним, что ГАЗ ставит на Газель Next стандартный кузов размером 3090 × 2078 мм, а на Газель Бизнес 3089 × 1978 мм.

Есть у нижегородцев и длинная версия с кузовом размером 4168 × 2078 мм. Профи же выпускают со стандартной грузовой платформой размером 3089 × 1870 мм и широкой — 3089 × 2060 мм.