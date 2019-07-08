УАЗ Профи получил новый кузов

Семейство развозных грузовичков УАЗ Профи получит версию с удлиненным кузовом. Об этом давно просили владельцы авто, так как после начала реальной эксплуатации выяснилось, что размера грузового отсека многим не хватает. Портал «АвтоВзгляд» собрал первую неофициальную информацию о новинке.
УАЗ делает длинный Профи с оглядкой на основного конкурента — Газель. Напомним, что ГАЗ ставит на Газель Next стандартный кузов размером 3090 × 2078 мм, а на Газель Бизнес 3089 × 1978 мм.
Есть у нижегородцев и длинная версия с кузовом размером 4168 × 2078 мм. Профи же выпускают со стандартной грузовой платформой размером 3089 × 1870 мм и широкой — 3089 × 2060 мм.
К концу лета 2018 года УАЗ уже оформил ОТТС на длиннобазную версию. В соответствии с этим документом колесная база Профи вырастет на 650 мм (с 3500 мм до 4150 мм). Добавка к длине кузова составила метр. Габаритные размеры в зависимости от версии составили: длина 6900 — 7100 мм, ширина 2100—2180 мм, высота 2540—2840 мм. Для сохранения легковой категории B, снаряженная масса выросла примерно на 300 кг при той же максимально допустимой массе в 3,5 тонн.
Как передает uazbuka.ru, раму удлинили и усилили дополнительными накладками. Они идут от крепления задней рессоры почти до кабины. Карданный вал составной, на подвесном подшипнике. Длина кардана увеличилась.