Средство заработка: первый тест-драйв обновленного FIAT Ducato

Теперь черед проверить версию с самым мощным мотором и автоматом. Она пассажирская, потому оснащена богаче. Тут и кресла, отделанные симпатичной тканевой обивкой. И обтянутый кожей руль. И система старт-стоп. У девятиступенчатого автомата есть три режима движения — Normal, Eco и Power. В Eco даже пустая машина плетется как загнанная лошадь. А вот в Power оживает. Этот режим лучше всего использовать на подъемах.

Подвеска жестко встречает все неровности дороги. Особенно сильно трясет сзади. Ощущение, что машине не хватает балласта, подтвердилось. Когда в салон сели семь человек, Ducato сразу поехал лучше.

Если сравнивать версию с автоматом и 140-сильный фургон на механике, то «ручной» FIAT понравится гораздо больше. Он понятнее. На трассе можно быстро переключиться на высшую шестую передачу и экономить горючее, а на подъемах я, а не электроника, решаю, когда подкрутить мотор, а когда переключиться.

Грузовой Ducato оказался еще и тише! В пассажирском постоянно громыхала багажная полка. А у чехла селектора автомата уже распорот чехол. Ну, как же так итальянцы….