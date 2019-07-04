Средство заработка: первый тест-драйв обновленного FIAT Ducato

Спросите у водителя развозного фургона, что для него важно? Он ответит: у грузовичка должен быть тяговитый дизель и надежность, чтобы перегруженная машина не вынимала из кармана последние деньги. Зачем перегружать? Да потому что по-другому у нас не заработать. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, на что способен обновленный автомобиль.
Итальянцы еще не успели поставить все машины на номера. Обновленные фургоны буквально на днях сошли с конвейера завода Sevel Plant, что близ адриатического побережья Италии.
Правда, откровенно говоря, внешне эти обновления не так-то легко рассмотреть. Вижу подретушированные фары, да пластик, окрашенный под титан вокруг решетки радиатора. Как и прежде, предлагаются неокрашенные бамперы для простых развозных грузовичков и окрашенные для версий побогаче. Скудновато, конечно. Ну да коммерческий транспорт не для понтов.
Самые интересные изменения в техническом плане: появились новые моторы. Базовый агрегат — 2,3-литровый дизель MultiJet 2 в 120 сил и максимальным моментом 320 Нм.при 1400 об/мин. Он работает с шестиступенчатой механикой. Правда, к нам его могут не привести.
А вот 140-сильный мотор (350 Н. при 1400 об/мин) того же объема, уверен, привезут обязательно, потому как это золотая середина. И, на мой взгляд, лучшее решение для фургона грузоподъемностью 2,1 т. Наиболее мощный в гамме двигатель на тяжелом топливе развивает 180 л. с. (400 Н. м.). Он работает, как с механикой, так и с девятиступенчатым автоматом.
Сажусь в «механическую» машину со 140-сильным мотором. Сейчас быстро рассмотрю салон, и в путь. Тут, как и прежде огромное количество ниш и карманов. Это практично. Есть зарядка USB, прикуриватель, а в центре приборной панели разместили небольшой экранчик с навигацией от TomTom.
Богатым версиям положена мультимедиа-система Mopar с 7-дюймовым монитором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Завожу дизель и трогаюсь со второй передачи. Ducato, в кузове которого лежит 500 кг груза, начинает движение без напряга. Моторчик оказался резвым. На третьей передаче FIAT разгоняется очень бодро. Тормоза понятные. Ощущение, что осаживаешь не фургон, а легковушку.
Тем не менее, загодя противно пищит зуммер системы автоторможения. Мол, если я не остановлюсь, электроника сочтет ситуацию аварийной и тормознет машину сама. Подобных электронных помощников у Ducato хоть отбавляй.
Система мониторинга слепых зон, удержания в полосе, предупреждения об опасности при выезде с парковки задним ходом, безусловно, здорово. Да только я не уверен, что все они доедут до России.
Скажем, система распознавания дорожных знаков фургону ни к чему. Наметанный глаз водителя-профессионала читает знаки не хуже электронного ока умной машины. А вот накинуть к цене ни один десяток тысяч рублей дорогая «начинка» может.
Теперь черед проверить версию с самым мощным мотором и автоматом. Она пассажирская, потому оснащена богаче. Тут и кресла, отделанные симпатичной тканевой обивкой. И обтянутый кожей руль. И система старт-стоп. У девятиступенчатого автомата есть три режима движения — Normal, Eco и Power. В Eco даже пустая машина плетется как загнанная лошадь. А вот в Power оживает. Этот режим лучше всего использовать на подъемах.
Подвеска жестко встречает все неровности дороги. Особенно сильно трясет сзади. Ощущение, что машине не хватает балласта, подтвердилось. Когда в салон сели семь человек, Ducato сразу поехал лучше.
Если сравнивать версию с автоматом и 140-сильный фургон на механике, то «ручной» FIAT понравится гораздо больше. Он понятнее. На трассе можно быстро переключиться на высшую шестую передачу и экономить горючее, а на подъемах я, а не электроника, решаю, когда подкрутить мотор, а когда переключиться.
Грузовой Ducato оказался еще и тише! В пассажирском постоянно громыхала багажная полка. А у чехла селектора автомата уже распорот чехол. Ну, как же так итальянцы….
А еще на презентации впервые показали электромобиль Ducato Electric с заявленным запасом хода в 360 км. Круто! Но это совсем не наша история…
Электромобили в сфере коммерческого транспорта только начинают появляться в Европе. А в России такая машина будет похожа на инопланетный корабль. Сколько она пробежить зимой — пока загадка.
FIAT Ducato уже пятый год подряд — лидер продаж в 12 европейских странах. У него шесть вариантов колесной базы, множество версий.
С появлением обновленной машины итальянцы имеют все шансы закрепить успех. Что же касается России, то пока ждем комплектаций и цен. Ведь именно цена позволит судить о конкурентноспособности фургона на рынке.