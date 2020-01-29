Чем шокирует и удивит новая Toyota Corolla на первом техосмотре

Продолжим осмотр под днищем. На подрамник хорошо бы закрепить стальную защиту, а пыльника, который устанавливают на заводе, от ударов не защитит. Но подвесить стальной «щит» некуда. Впереди смонтирована очень тонкая рамка радиатора. За нее защиту не закрепить, а защищать тут есть что. Поддоны двигателя и вариатора расположены не так уж и высоко. К тому же, наскочив на коварный камень, можно повредить резиновый патрубок системы охлаждения и свернуть трубку системы кондиционирования (показаны стрелками). А это чревато серьезными неприятностями.

А вот рычаги передней подвески сделаны на совесть. Они сварные и довольно крепкие. В общем, будут служить долго. Хорошо и то, что шаровую опору можно поменять отдельно от рычага. Это делает обслуживание седана дешевле. Еще одно достоинство автомобиля — прикрытые грязезащитными щитками тормозные диски. Это однозначно увеличит ресурс и дисков, и колодок.

Нам нравится, как японцы проложили систему выпуска. Сделали так, что ничего не торчит, но ржавчина уже поселилась на некоторых сварных швах и соединительных элементах. Трудно сказать, сколько они выдержат и когда прогорит глушитель. Пусть лучше это случится много позже, чем хотелось бы производителям моделей-конкурентов.