Чем шокирует и удивит новая Toyota Corolla на первом техосмотре

Напомним, что новая Corolla переехала на платформу TNGA, знакомая нам по таким моделям, как Camry, Prius и кроссовер CH-R. Собирают автомобиль на заводе компании в Турции.
Все седаны, идущие в нашу страну, оснащают так называемым «пакетом» для плохих дорог. Да-да, «российским» автомобилям положены иные пружины и амортизаторы, благодаря чему дорожный просвет увеличен со 135 мм до 150 мм. Посмотрим на один из таких экземпляров поближе.
Открываем капот, и удивляемся. Тут нет газовых упоров, а на внутренней части крышки отсутствует даже намек на шумоизоляцию. А седан-то не из дешевых. В среднем оснащении «Комфорт» машина обойдется в 1 434 000 рублей. Вряд ли такая экономия на копеечных деталях понравится покупателю.
Смотрим дальше. С силовым агрегатом сюрпризов никаких. Тут стоит прежний бензиновый мотор объемом 1,6 л (122 л. с.), работающий в паре с вариатором. Двигатель хорошо известный. Он появился в 2006 году. У него алюминиевый блок цилиндров с тонкими чугунными гильзами. Судя по отзывам, заявленный ресурс агрегата — около 300 000 км, что по нашим временам более, чем прилично.
Продолжим осмотр под днищем. На подрамник хорошо бы закрепить стальную защиту, а пыльника, который устанавливают на заводе, от ударов не защитит. Но подвесить стальной «щит» некуда. Впереди смонтирована очень тонкая рамка радиатора. За нее защиту не закрепить, а защищать тут есть что. Поддоны двигателя и вариатора расположены не так уж и высоко. К тому же, наскочив на коварный камень, можно повредить резиновый патрубок системы охлаждения и свернуть трубку системы кондиционирования (показаны стрелками). А это чревато серьезными неприятностями.
А вот рычаги передней подвески сделаны на совесть. Они сварные и довольно крепкие. В общем, будут служить долго. Хорошо и то, что шаровую опору можно поменять отдельно от рычага. Это делает обслуживание седана дешевле. Еще одно достоинство автомобиля — прикрытые грязезащитными щитками тормозные диски. Это однозначно увеличит ресурс и дисков, и колодок.
Нам нравится, как японцы проложили систему выпуска. Сделали так, что ничего не торчит, но ржавчина уже поселилась на некоторых сварных швах и соединительных элементах. Трудно сказать, сколько они выдержат и когда прогорит глушитель. Пусть лучше это случится много позже, чем хотелось бы производителям моделей-конкурентов.
Задняя подвеска седана теперь многорычажная, собранная на подрамнике. Претензий к ней нет. А вот на конструкцию стояночного тормоза обратить внимание стоит. «Ручник» — обычный, механический, без каких-либо революций. Но резинка для уплотнения троса расположена под небольшим углом. Так как она постоянно находится в агрессивной среде, рано или поздно запчасть может треснуть, и внутрь попадет вода. Если на улице мороз, вода замерзнет и механизм имеет шанс заклинить.
Наконец, хочется заметить, что днище машины обработано очень неплохо, но почему-то обработку производили избирательно. Где-то «проантикорили» просто отлично, а где-то оставили «голые» места.
Подытоживая сказанное отметим, что Corolla не вызвала шквала негатива. Из плюсов выделим неплохое качество сборки и ремонтопригодность. Многие операции по обслуживанию можно делать своими руками, не прибегая к помощи дилеров. В то же время не обошлось без нюансов, на которые стоило бы обратить внимание. Впрочем, критичными их не назвать.